Telecom/Tecnología

Firma de capitales españoles insistió en que Entel y Claro tienen una ventaja para desplegar la futura red de quinta generación sin participar en un concurso.

Una dura batalla enfrentó Movistar en los alegatos por la consulta que abrió el año pasado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), donde plantea una desventaja competitiva ante Claro y Entel de cara al 5G.

Esto, luego de que la Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel) decidiera revertir su medida de congelar completamente los espacios que estas empresas tienen en la banda 3,5 GHz, dejando que la compañía chilena y la mexicana pudieran seguir utilizando parcialmente sus concesiones. La española acusó que esa decisión los perjudicaría de cara al desarrollo de la tecnología de quinta generación.

El adversario más crítico de Movistar fue Entel, que argumentó que se trataba de una estrategia para impedir las inversiones de sus competidores por no tener un respaldo económico para financiar nuevas redes en el país.

"Según se ha visto mediante la prensa, algunos altos ejecutivos están presionando al presidente de la empresa y quieren que Telefónica se centre en unos pocos mercados grandes como España y Brasil. Los gerentes quieren que el operador altamente endeudado se deshaga de sus negocios que sólo tienen un impacto marginal en las ganancias", explicó el abogado representante de Entel, Cristóbal Eyzaguirre, socio de Claro y Cia. sobre las intenciones del proceso abierto en noviembre.

De esta manera, acusa que pedir al TDLC que les prohíba entregar el servicio de internet inalámbrico de alta velocidad (BAFI), que se realiza a través de la frecuencia 3,5 GHz, es privar a los consumidores de un servicio altamente valorado y necesario para disminuir la brecha digital en Chile, cuyo fin es "sólo sacarse a un competidor de encima en este segmento".

Sobre este punto, el representante de Movistar, Javier Velozo, socio de Contreras Velozo, negó tales acusaciones, apuntando que el conflicto no es que brinden servicios de banda ancha, sino que "ofrecer servicios de transmisión de datos, ya que originalmente está previsto para telefonía local inalámbrica".

A juicio de Velozo, el problema viene de que tanto Entel como Claro están presionando para que la autoridad cambie el uso de la concesión para dar servicios de datos móviles, lo que considera sería ilegal, pues "no pueden cambiar los servicios concesionados sin un concurso previo".

El abogado aprovechó de utilizar los informes de Subtel y de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para respaldar su postura de la ventaja que están tomando sus competidores. Explicó que aunque ambos establecen que habrá una distancia que no es irremontable, equivalente a unos 11 meses, este sería un tiempo suficiente para que sus competidores obtengan un 20% del mercado al momento en que la firma española decida desplegar sus servicios 5G. Sin embargo, Claro, la compañía de Carlos Slim, descartó que por tener presencia en la banda 3,5 GHz se pueda alcanzar esta ventaja. En un informe de 54 páginas elaborado por firma alemana Coleago Consulting, se explicó que aún hay una necesidad de reorganizar la frecuencia del cara al despliegue 5G. A su juicio, se necesitarán 100 MHz continuo de 3,5 GHz, por lo que es "absurdo" pensar que con lo adjudicado logren una cobertura nacional al estándar internacional.

"Los costos sociales asociados a las medidas restrictivas superarían con creces cualquier beneficio que dichas medidas podrían aportar", dijo Matthias Halfmann, consultor autor del informe para Claro.

Subtel, el último expositor de la jornada que se extendió por cuatro horas y media, reiteró en sus alegatos que las ventajas de Claro y Entel no serán irremontables, dado que el desarrollo de 5G no sólo recae en tener la banda 3,5 GHz. "Muchas de las frecuencias que permitirán el despliegue de la próxima generación, ya están en posesión de Movistar. Igualmente se puede instalar infraestructura compatible con otras bandas", dijo Andrés Fuchs, representante de la autoridad.

FNE dice que disparidad en distribución de bandas no impide la competencia

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) se opuso a la teoría de Movistar sobre que la falta de banda 3,5 GHz les impediría competir contra Entel y Claro en el futuro.

En una exposición de 20 minutos, Alejandro Domic, miembro de la división Antimonopolios de la entidad, dijo que "no hay riesgos relevantes para la competencia que justifiquen medidas adicionales como las propuestas por la firma".

Esto, porque a su juicio actualmente no hay una distribución equitativa del espectro, sin embargo, la participación de mercado es similar entre las cuatro compañías de la industria. Esta medición se hizo sobre las conexiones 3G y 4G, donde explicó que aunque Entel es quien lidera la posición con 32,5 % de la torta de usuarios, seguidos de Movistar con 22,9%, Claro con 22,1% y Wom con 20,0%, la distribución de espectro es desigual.

Para lanzar servicios de 5G, "la frecuencia de 3,5 GHz no es imprescindible, pues está sujeta a la infraestructura de otras bandas y a los terminales disponibles", aseguró Domic.

Uno de los riesgos detectados por la FNE es el retraso del despliegue a raíz de la consulta, porque afectará directamente a los usuarios. Por lo que las medidas solicitadas por Movistar tendrían efectos negativos en el mercado.