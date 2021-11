Netflix entra a los videojuegos con cinco títulos para Android

Telecom/Tecnología

“Stranger Things: 1984”, “Stranger Things 3: The Game”, “Shooting Hoops”, “Card Blast” y “Teeter Up” son los programas vinculados a los recientemente lanzados juegos para smartphones.

Netflix Inc., el gigante del streaming de video, comenzó su esperada incursión en los videojuegos con el lanzamiento de cinco juegos para teléfonos móviles, que inicialmente podrán jugarse en dispositivos Android.

Los títulos están incluidos en la suscripción a Netflix y no habrá publicidad ni compras adicionales, dijo hoy martes Mike Verdu, vicepresidente de desarrollo de juegos de Netflix.

La compañía de streaming apunta a los videojuegos como su próximo gran avance, por ser una industria que es más grande que los negocios de películas y televisión. Los jugadores que se conecten verán una fila y una pestaña dedicadas a los juegos en las que podrán elegir los títulos a los que quieran jugar. Netflix también tiene previsto lanzar juegos para el iPhone de Apple Inc.

La oferta inicial incluye títulos vinculados a programas de Netflix, como “Stranger Things: 1984” y “Stranger Things 3: The Game”. También se incluyen “Shooting Hoops”, “Card Blast” y “Teeter Up”.

Bloomberg informó por primera vez el ingreso de la empresa al negocio en julio. La compañía dijo que los juegos no están disponibles en los perfiles de los niños y que se requerirá un PIN —como el que se usa para los títulos para adultos— para jugar. Algunos estarán disponibles para jugar sin conexión.

Los videojuegos le dan a Netflix otra forma de atraer nuevos clientes y también ofrecen algo que ninguno de sus competidores directos brinda. Walt Disney Co. y WarnerMedia de AT&T Inc. tienen acceso a deportes en vivo, pero no tiene juegos dentro de sus principales servicios de video.

Netflix cerró el último trimestre con casi 214 millones de suscriptores.