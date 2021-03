Telecom/Tecnología

La operadora chilena, filial de Liberty Latin America, busca entrar a 57 comunas en 12 regiones del país con la tecnología. En 2020 perdió 45 mil clientes.

La presión competitiva de 2020 cambió la hoja de ruta de VTR y lo llevó a profundizar su apuesta en fibra óptica. Los nuevos pasos de la operadora se dieron a conocer este lunes durante la conferencia con inversionistas de su matriz en Panamá, Liberty Latin America, donde Guillermo Ponce anunció que se construirán 400 mil nuevos homepass, o "casas pasadas" impulsadas a través de esta tecnología, dejando de lado su tradicional crecimiento en cable mixto.

"En VTR estamos contentos porque los 400 nuevos mil homepass que construiremos durante este año 2021 que nos permiten llegar, con precios competitivos, a comunas que históricamente no han tenido acceso a este tipo de servicios; y optimistas porque ayudaremos con esto a reducir la brecha digital", precisó el alto ejecutivo a los inversionistas, ya que la mayoría de las instalaciones se harán en un segmento de abonados de estrato socioeconómico más bajo.

Estas nuevas construcciones se desplegarán en 57 comunas de 12 regiones del país y buscan reforzar la presencia de la operadora en el mercado, que hasta septiembre del período pasado mantenía el 35% de la torta de abonados, según datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

Durante 2020, VTR realizó un despliegue total de 160 mil conexiones de banda ancha y 120 mil se hicieron a través de fibra óptica. Esta apuesta tuvo un "excelente resultado", de acuerdo a la opinión de Ponce, por lo que se decidió volcar los esfuerzos a esta tecnología.

Se reduce fuga de clientes

El año fiscal que acaba de cerrar VTR estuvo marcado por la pérdida de clientes, que totalizaron 45 mil personas, equivalentes a 104 mil servicios. Sin bien esta cifra es marginal dentro de las operaciones de la firma que tiene una base de más de un millón de abonados, rompió con su línea de crecimiento en varios años anteriores y puso en alerta a la matriz en Panamá.

El período más complejo se dio durante el tercer trimestre, pero ya para los meses de octubre a diciembre recortó a la mitad las caídas. Esta mejora fue destacada por el CEO de la matriz Balan Nair, quien dijo que "en Chile, redujimos a la mitad el número de pérdidas de suscriptores en el cuarto trimestre en comparación con el tercer trimestre, ya que estabilizamos el rendimiento de la red e invertimos en iniciativas de servicio al cliente, y esperamos una mejora adicional hasta 2021".

En el reporte financiero del grupo los ejecutivos reconocen que estas medidas, sumadas a la fuga de clientes tuvieron efectos en los indicadores de VTR. "Los ingresos reajustados en VTR, nuestro mercado fijo más competitivo, fueron menor en comparación con el período del año anterior, principalmente debido a las pérdidas netas de suscriptores en el segundo semestre de 2020 de los desafíos de la red y el servicio al cliente, luego de un aumento en la demanda de ancho de banda", precisó el documento.

Los ingresos de VTR disminuyeron de US$ 1.073 millones captados en 2019, a US$ 949 millones en los doce meses de 2020. En la línea de costos, éstos aumentaron por las inversiones en servicio al cliente que ahora funciona 24 horas durante toda la semana, lo que se suma a los impactos del tipo de cambio en Chile. En el ítem de las ganancias también se registró una baja, pues en 2019 las utilidades fueron de US$ 433 millones, mientras que a diciembre pasado la cifra bajó a US$ 361 millones.

En el reporte también se expresó que estas inversiones han ayudado a "la mejor retención de clientes" de VTR.