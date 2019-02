Maduro detiene envío de 20 toneladas de oro fuera de Caracas por presión internacional

Actualidad internacional

El asediado régimen de Nicolás Maduro detuvo los planes para enviar 20 toneladas de oro venezolano al extranjero como un creciente impulso internacional para cercar los activos duros que disminuyen del país y enojó a quienes manejan la transacción, según una persona con conocimiento directo del asunto.

Las barras de oro se pesaron y se separaron para su envío, pero no se enviarán desde las bóvedas del banco central en Caracas. La persona no sabía dónde debía ir el oro o la naturaleza exacta de la transacción planeada, pero el destino de los bares se había convertido en un motivo de gran preocupación tanto en Venezuela como en el extranjero. Con un valor aproximado de US$ 850 millones, son una fuente importante de riqueza en un país que se ha sumido en la pobreza extrema bajo el liderazgo de Maduro.

El jueves, Marco Rubio, el senador de Florida que ha ayudado a encabezar la postura de línea dura de Estados Unidos hacia el régimen de Maduro, lanzó un tweet que llamaba a Noor Capital, de los Emiratos Árabes Unidos, la firma financiera que orquestaba la transacción de oro con las autoridades venezolanas. Rubio advirtió a la empresa que tanto él como cualquier aerolínea que contrate para quitarle el oro estarán sujetos a las sanciones del Tesoro de EEUU.

La advertencia de Rubio se produjo un día después de que el Asesor de Seguridad Nacional John Bolton enviara un mensaje similar a la comunidad inversora. "Mi consejo para los banqueros, corredores, comerciantes, facilitadores y otros negocios: no comerciar con oro, petróleo u otros productos venezolanos que la mafia de Maduro les robó al pueblo venezolano", dijo Bolton en un tweet.

Veinte toneladas son muchas barras de oro, casi 1.600 de ellas. Juntos, representan alrededor del 10 por ciento de todas las reservas de divisas del banco central de Venezuela. Esos activos forman una parte clave de la feroz batalla por el control de las finanzas de Venezuela entre Maduro y Juan Guaido, el líder de la Asamblea Nacional que está tratando de instalar un gobierno de transición con el apoyo de los EE. UU. Y otros países de la región.

En entrevistas y conferencias de prensa, Guaido ha enfatizado una y otra vez el esfuerzo de su equipo para salvaguardar los activos de Venezuela para que puedan usarse para financiar el flujo de ayuda humanitaria. Él ha anotado victorias clave en los últimos días en este frente. La administración Trump impuso nuevas sanciones a la compañía petrolera nacional Pdvsa, impidiendo efectivamente que Maduro exportara crudo a los EEUU y le otorgó a Guaido el control de los activos venezolanos en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Y la semana pasada, el Banco de Inglaterra rechazó la solicitud de los funcionarios de Maduro de retirar $ 1,2 mil millones de oro almacenado allí después de que los principales funcionarios de Estados Unidos, entre ellos Bolton y el secretario de Estado Michael Pompeo, presionaron a sus homólogos del Reino Unido para eliminar el régimen de sus participaciones en el extranjero.

"Los ingleses robaron el oro en el Banco de Inglaterra", dijo Diosdado Cabello, el poderoso No. 2 en el partido socialista de Maduro, en un discurso emitido en la televisión estatal esta semana. "Los jefes imperialistas deben saber que nunca nos rendiremos".