Mercados respiran ante posible diálogo entre EEUU y China pese a tuits de Donald Trump

Actualidad internacional

Beijing informó que tiene “una actitud abierta” a nuevas conversaciones, aunque insistió en que “el chantaje y la presión no funcionarán”.

Las dos mayores economías del planeta comienzan a acercar posturas para poner fin a una guerra arancelaria que ya cumple diez semanas, aunque las amenazas cruzadas persisten.

Voceros del gobierno de China confirmaron ayer la recepción de una nueva invitación al diálogo desde Washington, que a principios de julio impuso una primera ronda de gravámenes contra US$ 34 mil millones en productos del gigante asiático y sumó otros US$ 16 mil millones el mes pasado. El presidente Donald Trump está listo para aplicar cobros sobre otros US$ 200 mil millones y ha amenazado con US$ 267 mil millones adicionales, con lo cual se verían afectados la totalidad de los envíos desde China.

Beijing ha respondido con represalias proporcionales y ha asegurado que continuará haciéndolo, pero ayer la administración de Xi Jinping se mostró dispuesta a negociar para frenar la escalada de tensiones.

“El lado chino cree que la escalada del conflicto comercial no es del interés de ninguna de las partes”, señaló el vocero del Ministerio del Comercio en Beijing, Gao Feng. Agregó una confirmación de que la administración “recibió una invitación por parte de EEUU y tenemos una actitud abierta. Ambos lados aún se están comunicando sobre los detalles específicos”.

Pero Trump aseguró que su país “no ve presión” para lograr un acuerdo con su contraparte, sino que “son ellos los que están bajo presión para lograr un acuerdo con nosotros. Nuestros mercados suben, los suyos colapsan. Pronto recibiremos miles de millones en aranceles y haremos los productos acá. ¿Si nos reunimos, nos reunimos?”, escribió en Twitter.

Los mercados miraron más allá de los mensajes del mandatario estadounidense y celebraron desde temprano la posibilidad de un diálogo. El S&P 500 llegó a subir 0,4% durante la mañana de Nueva York, mientras el MSCI de Mercados Emergentes llegó a avanzar 1,3%.

¿Es posible un acuerdo?

Aunque China y EEUU no han mantenido reuniones de alto nivel desde que la Casa Blanca aplicó los primeros aranceles, Gao aseguró que “los equipos de ambos lados han estado en contacto y han hablado de las preocupaciones de cada uno”.

La invitación del Departamento del Tesoro abre la puerta a diálogos formales en Washington, con la visita de una delegación china que podría incluir al vicepremier Liu He.

Pero las diferencias entre ambos gobiernos siguen siendo amplias, particularmente en temas como la protección a la propiedad intelectual. En diálogos anteriores, Beijing se ha mostrado dispuesta a importar más energía y semiconductores desde EEUU, a fin de reducir el superávit comercial.

La actitud dialogante de Beijing, no obstante, tiene límites. Gao agregó ayer una advertencia: “El chantaje y la presión no funcionarán con China y no ayudarán a resolver el problema”.

Nafta a la espera

Mientras se abre el canal de negociación con China, EEUU también está en diálogo con Canadá, luego de lograr un pacto con México que podría reemplazar al Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, su sigla en inglés).

Según fuentes consultadas por Bloomberg, ambos lados trabajan para tener una nueva versión del pacto el 1 de octubre y se reunirán cada día hasta esa fecha. El plazo no es azaroso: 60 días después, asumirá la presidencia de México Andrés Manuel López Obrador, quien podría exigir más cambios al texto.

El premier canadiense, Justin Trudeau, evitó ayer confirmar la existencia de un plazo y dijo que el foco es buscar “el pacto correcto”.

IPC se desacelera sorpresivamente y envía señal de cautela a la Fed

El Departamento del Trabajo de Estados Unidos reportó ayer que los precios al consumidor en la mayor economía mundial avanzaron a un ritmo que decepcionó a los analistas, en lo que podría ser una señal de cautela para la normalización monetaria que realiza la Reserva Federal.

La inflación anual en agosto fue de 2,7%, una décima por debajo de lo esperado por economistas consultados por Bloomberg y menor al 2,9% registrado en julio. En tanto, la inflación subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, se desaceleró de 2,4% en julio a 2,2%, dos décimas por debajo de lo que esperaba el mercado.

Tras las cifras estuvo una caída abrupta de los precios de artículos de ropa, que anotaron su mayor contracción en siete décadas: una baja mensual de 1,6%. Los costos médicos también retrocedieron por segundo mes consecutivo, con un descenso de 0,2% en el mes.

Una desaceleración en el ritmo de la inflación podría afectar los planes de la Fed, que prepara dos alzas en la tasa de interés de los fondos federales para este año. La primera de ellas llegaría a fines de este mes. La entidad ya aplicó otros dos aumentos en el primer semestre.

En conversación con Bloomberg, el economista senior de NatWest Markets, Kevin Cummins, manifestó que "la tendencia amplia de la inflación es que ha subido, pero estos datos instalan dudas sobre un posible quiebre". Agregó, no obstante, que por ahora el banco central sigue encaminado "a una reducción gradual" de los estímulos monetarios.

El dato también coincide con una desaceleración en el ritmo de los precios al productor, que en agosto anotaron su primera baja en 18 meses.