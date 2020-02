Ministro de Economía argentino se reúne con bancos y fondos en Nueva York

Economía

El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, se reunió ayer con representantes de bancos y fondos de inversión en Nueva York.

El encuentro, que se llevó a cabo en el marco de las conversaciones para la reestructuración de la deuda por US$ 100 mil millones que mantiene el país, se mantuvo hermético tal como adelantaron fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda.

“Serán reuniones muy finas y no habrá más datos. Es una etapa sensible con los fondos y no se van a divulgar datos, pero hay mucho interés por ambos lados”, aseguraron. Hasta el cierre de esta edición, no hubo reacciones oficiales sobre las reuniones. La renegociación tiene como fecha límite el 31 de marzo.