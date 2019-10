20% se desploma acción de Twitter por decepcionante desempeño

Multinacionales

El tercer trimestre de este año resultó como el peor en la historia para Twitter, que reportó ganancias e ingresos por debajo de lo esperado, a raíz de “fallos en el sistema que han impedido orientar correctamente la publicidad” y a una demanda inusualmente baja durante el verano (boreal).

Los decepcionantes resultados llevaron a la firma a desplomarse en bolsa más de un 20%.

En el detalle, la compañía informó que sus ingresos subieron 9% frente al mismo período del año anterior a US$ 824 millones.

La facturación total por publicidad llegó a US$ 702 millones, un alza de 8% en la comparación interanual.

En tanto, la ganancia para el período julio-septiembre llegó a US$ 37 millones o US$ 0,05 por acción. En el mismo lapso de 2018, la firma había reportado utilidades por US$ 789 millones. Con esto, la empresa redujo en 95% sus beneficios.

Para el cuarto trimestre, Twitter espera que los ingresos totales alcancen entre US$ 940 millones y US$ 1.010 millones.