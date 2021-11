El auto de Apple está cada vez más cerca y Tesla debería comenzar a preocuparse

Multinacionales

La entrada de Apple a cualquier industria ha probado ser un catalizador en el escalamiento de nuevas tecnologías. Un reciente reporte de Morgan Stanley advierte que lo mismo podría ocurrir ahora en el sector automotor.

La incursión de Apple en el mundo automotriz podría remecer al mercado de vehículos eléctricos tal como el iPhone revolucionó la industria de las comunicaciones en 2007, según Morgan Stanley.

La mayor compañía del mundo en valor de mercado planea lanzar un automóvil 100% autónomo hacia 2025. Con transacciones estimadas por US$ 10 billones (millones de millones), el mercado global de la movilidad es un campo abierto para quién pueda conquistarlo y la entrada de Apple sería un "claro factor negativo" para fabricantes como Ford Motor y Tesla, escribió el analista de Morgan Stanley, Adam Jonas.

Las acciones de Apple subieron cerca 3% a un nuevo máximo el jueves, nuevamente arrebatando a Microsoft la corona de la compañía más valiosa transada en bolsa. Incluso si la firma alcanzara un 4% del mercado automotriz mundial, Morgan Stanley ve que su base de ingresos se duplicaría como resultado.

Y todavía hay más. Si los autos pueden conducirse por sí solos la gente podrá gastar más de su tiempo en sus iPhones durante el camino.

La llegada de Apple a cualquier industria ha probado con frecuencia ser un catalizador en el escalamiento de nuevas tecnologías. Sean los smartphones, tablets o smartwatches, los lanzamientos de la firma casi siempre llevan a una expansión del mercado involucrado, de la que Apple obtiene una significativa porción.

"Nuestra experiencia prevé un sesgo aún mayor hacia la adopción de vehículos autónomos pocos años después del lanzamiento de un automóvil marca Apple", dijo en una nota separada la analista de tecnología de Morgan Stanley, Katy Huberty.

Temporada de vacaciones

Mientras los autos computarizados aún están a cierta distancia, la temporada de compras de fin de año está por empezar. Recientes alzas en las acciones de Apple y Amazon sugieren que los inversionistas están más optimistas, pensando que las compañías podrán desenredar los nudos en la cadena de abastecimiento hacia el trimestre más importante del año para el retail.

Luego de quedarse atrás en el mercado general durante la mayor parte de 2021, Apple está en camino hacia su mejor semana desde abril, con un avance de 5,3% que llevó a la acción a un record el jueves. Aunque ha estado aún peor este año, Amazon no se queda atrás, con una ganancia de 4,9%.

Apple y Amazon sembraron el miedo en torno a la temporada de festividades el mes pasado, luego de que sus proyecciones trimestrales de ingreso no alcanzaran lo estimado, a causa de los problemas en la cadena de abastecimiento. Los inversionistas estarán observando de cerca las pistas relacionadas con las ventas a lo largo del período de cuatro días que empieza con el Black Friday del 26 de noviembre.

"Si tú eres Apple, no quieres que las peores disrupciones golpeen en noviembre y diciembre", dijo Scott Kessler, un analista de tecnología, medios y telecomunicaciones en Third Bridge. "Muchas de estas condiciones parecen no tener precedentes, y la gente ha aprendido que estos riesgos no es que estén ahí en un sentido teórico, sino que están teniendo un efecto práctico".