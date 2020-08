Se desató la guerra por el streaming: Netflix ofrece Stranger Things y otros nueve títulos gratis

Multinacionales

Netflix se enfrenta a un mercado más competitivo que nunca: Disney+, Apple TV+, HBO Max y Peacock debutaron en el último año.

Netflix Inc. está ofreciendo 10 de sus películas y programas de forma gratuita, incluidos éxitos como "Stranger Things" y "Bird Box", intensificando su estrategia de comercialización del servicio de streaming en una industria cada vez más saturada.

La compañía publicó una lista de títulos en su sitio web que aquellos que no son suscriptores pueden ver sin iniciar sesión ni registrarse para una prueba. Los espectadores pueden ver las películas en su totalidad, pero solo el primer episodio de programas como "Stranger Things" está disponible de forma gratuita.

No es raro que los servicios ofrezcan pruebas gratuitas, y Netflix ha intentado una variedad de promociones a lo largo de los años. Pero se enfrenta a un mercado más competitivo que nunca: Disney+, Apple TV+, HBO Max y Peacock debutaron en el último año.

Por ahora, la competencia no ha obstaculizado la expansión de Netflix. De hecho, los confinamientos debido a la pandemia impulsaron el crecimiento en los primeros dos trimestres del año. Pero en julio, la compañía dio un pronóstico decepcionante para el tercer trimestre, que estremeció a los inversionistas.

La promoción gratuita es limitada. Aunque ofrece algunas de las películas y programas más conocidos del servicio, como "Love Is Blind", "When They See Us" y "The Two Popes", el contenido solo se puede ver en computadoras personales o dispositivos Android.

"Estamos analizando diferentes promociones de marketing para atraer a nuevos miembros y darles una gran experiencia de Netflix", dijo un representante de la compañía.