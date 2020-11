Nuevo primer ministro de Perú asume hoy el cargo y dice que ya tiene en mente a quien liderará Economía

Política

Ántero Flores-Aráoz afirmó que “no es el mejor momento para hacer experimentos”, argumentando que le gustaría que la titular de Salud siguiera en su cargo.

Cuando ya ha pasado un día desde que Manuel Merino asumió como el nuevo Presidente de Perú, comienzan a conocerse los primeros nombres de quienes integrarán su gabinete, uno que prometió será de "consenso y unidad nacional".

El excongresista y exministro Ántero Flores-Aráoz confirmó que fue designado presidente del Consejo de Ministros, o primer ministro, y que a las 12:30 hora de Lima (14:30 en Santiago) jurará para asumir el cargo.

Flores-Aráoz tiene experiencia trabajando con Merino, ya que entre 2001 y 2006 ambos fueron parlamentarios. De 2004 a 2005 el nuevo ministro -abogado de profesión- fue presidente del Congreso.

En entrevista con RPP Noticias, el antiguo titular de Defensa de Alan García durante su segundo gobierno confirmó que está "con toda la tarea" de conformar el gabinete, el cual confirmó que sufrirá cambios mayores.

Para Economía, hasta ayer liderado por María Antonieta Alva, la nueva autoridad ya tiene un nombre en mente. "Ya tengo ministro, lo voy a conversar con el Presidente pero no estoy autorizado a darlo a conocer", confirmó, agregando que durante el día propondrá al mandatario la lista completa de su propuesta para el Consejo de Ministros.

Sin embargo, al ser consultado sobre la permanencia de Pilar Mazzetti en el Ministerio de Salud, señaló que "le encantaría que se quede en el cargo", confirmando así que se le solicitó la permanencia.

La nueva autoridad indicó que desde el gobierno tienen claro que serán una administración de transición, planteando que pretenden hacer una "transferencia ordenada" después de las elecciones del 11 de abril del próximo año.

"Voy hacer un llamado cuando tenga que ir al Parlamento para trabajar juntos por el bien del país, después del 11 de abril hagan lo que corresponde, pero se tiene que dejar un país ordenado. No estamos en el mejor de los mundos (ya que) tenemos una crisis económica muy fuerte, más desempleo y la crisis sanitaria. No es el mejor momento para hacer experimentos", dijo, agregando que "el gabinete no está saliendo del parlamento".