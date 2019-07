Trump continúa presionando a la Fed a dos días de su previsible rebaja de tasas

El presidente de EEUU, Donald Trump volvió este lunes a la carga contra la Reserva Federal por resistirse a las rebajas de los tipos de interés, y a dos días de su previsible recorte, considera que "probablemente hará muy poco" en comparación con otros bancos centrales.

Las disputas comerciales latentes en los últimos tiempos han activado los recelos a una 'guerra de divisas'. Las subidas del dólar han reforzado las críticas del presidente estadounidense a la Reserva Federal, y Donald Trump vuelve a aflorar sus discrepancias al inicio de una semana marcada por la reunión de la Fed.

Todas las previsiones de los analistas descuentan una rebaja de los tipos de interés el próximo miércoles, la primera en una década. El recorte, salvo sorpresa, sería de 25 puntos básicos.

Si se cumple esta rebaja, sería mucho menos agresiva de lo esperado por Donald Trump. El presidente estadounidense ha instado en los últimos meses a la Fed a adoptar un ajuste más agresivo en los tipos de interés, coincidiendo también con las subidas del dólar frente al euro y, sobre todo, frente a la libra, que hoy cayó a mínimos de dos años.

En medio del desplome de la libra, y a dos días de conocer el desenlace de la reunión de la Reserva Federal, Trump ha criticado a través de su cuenta de Twitter la pasividad del banco central. Según el presidente estadounidense, la Fed no ha hecho nada en un momento de "inflación muy baja" en el que en EEUU deberían haberse bajado los tipos de interés para ayudar al sector manufacturero.

La resistencia a bajar tipos de la Fed finalizará el próximo miércoles, cuando el mercado descuenta una rebaja de 25 puntos básicos. A dos días de esta cita, Trump ha añadido en su cuenta de Twitter que además de no haber hecho nada hasta la fecha "probablemente hará muy poco" en comparación con otros bancos centrales.

The Fed “raised” way too early and way too much. Their quantitative tightening was another big mistake. While our Country is doing very well, the potential wealth creation that was missed, especially when measured against our debt, is staggering. We are competing with other.....