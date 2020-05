La propuesta de las asociaciones PYME para mejorar el crédito Covid-19

Banca & FinTech

Eliminar los deducibles y tener un mejor sistema de fiscalización está entre las medidas que plantean desde el mundo de las pequeñas y medianas empresas.

El lunes pasado distintas asociaciones relacionadas al mundo PYME se reunieron para evaluar cómo poder mejorar una de las principales alternativas de financiamiento que tienen en la actualidad: el crédito Covid-19 que entrega la banca a través del Fondo de Garantías para Pequeños y Medianos Empresarios (Fogape).

Entre ellas se encuentran la UnaPYME, Ipees, Conadecus, Asexma, Conupia y Convergencia Nacional.

La propuesta quedó plasmada en un documento que fue entregado a parlamentarios de oposición de la comisión de Hacienda del Senado, el que a su vez fue socializado con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en la sesión de ayer.

La principal mejora que ven estos gremios y organismos al mecanismo de financiamiento es la eliminación de los deducibles que vienen aparejados con los créditos, lo que hace disminuir la garantía estatal que entrega el Fogape y, al mismo tiempo, la fluidez en la entrega de recursos.

"Eliminar la tasa de encaje para los créditos Covid con garantía Fogape, (deducible). Hay que aumentar y no disminuir las garantías estatales y con el actual mecanismo la misma banca ha sostenido que se les está garantizando solo el 55% y no el 85%, cuando se les garantizan solo los fondos después de que se les ha restado dicho deducible", dice el documento.

"Esa medida, que obedece un reglamento discrecional del Ministerio de Hacienda, solo hace más lenta e improbable la operación de estos créditos por la banca", acusan.

Cabe mencionar que ayer, el ministro Briones informó que se está evaluando la eliminación del deducible para las empresas con ventas menores a UF 25.000 anuales.

Por otro lado, esperan que las autoridades implementen parámetros de monitoreo "cuantitativo y cualitativo" de estas colocaciones.

"Con cifras oportunas y adecuadas se obligará a las autoridades a sintonizar las promesas con los hechos, y pagar costos políticos en caso de incumplimiento", argumentan.

Limitar la tasa para actores no bancarios

Otra medida que las PYME están planteando es que en el caso de implementarse un mecanismo de financiamiento a través de Instituciones Financieras No Bancarias (IFNB) -como el Fondo Crece de Corfo-, la tasa de interés que estas cobren no sea superior a la Tasa Máxima Convencional.

"En el evento de lanzarse un nuevo programa de financiamiento a entidades financieras no tradicionales, este debe incluir condiciones que eviten que se supere la Tasa Máxima Convencional en las operaciones de factoring y leasing, evitando que se incluyan comisiones y cargos espurios que permitan superar esa tasa por otras vías. De no lograrse ello es mejor no impulsar ese programa, pues solo aportara a las PYME una soga con la cual ahorcarse", indican.

"Estimamos pertinente en este sentido, ya que estas entidades no son créditos es decir, no se fiscalizan por medio de la Comisión para el Mercado Financiero, se legisle al respecto, ya que un "reglamento" no salvaguarda en lo absoluto, que dichos créditos superen altamente las tasas de interés", señalan.