El bitcoin se desploma: cae casi un 50% desde su máximo del año

Bolsa & Monedas

El valor de la criptomoneda bajó un 13% hoy.

El bitcoin se desplomó hoy hasta los US$ 32.601, perdiendo casi US$ 4.900 desde el último cierre, lo que sitúa su valor casi un 50% por debajo de su máximo del año: los US$ 64.895 que alcanzó el pasado 14 de abril. Por su parte ether, la moneda vinculada a la red Ethereum, registró una caída del 17% situándose en los US$ 1.905, US$ 391,31 por debajo de la última jornada. Los mercados de bitcoin operan las 24 horas del día los 7 días de la semana.

El bitcoin vive un mes de extrema presión tras la decisión de Tesla -anunciada vía Twitter por Elon Musk- de dejar de aceptarlo como método de pago para la compra de sus vehículos, y por las cortapisas impuestas por China -que primero prohibió a sus instituciones financieras ofrecer servicios de inversión en criptomonedas y el viernes tomó medidas enérgicas contra su minería e intercambio-. El Comité de Desarrollo y Estabilidad Financiera de China, presidido por el viceprimer ministro Liu He, destacó que el bitcoin es un activo que necesita más regulación.

La última campaña de China contra las criptomonedas se produjo después de que el Departamento del Tesoro de EEUU pidiera el jueves nuevas reglas que controlen las grandes transferencias de criptomonedas . Por su parte, la Reserva Federal señaló los riesgos que estas divisas representan para la estabilidad financiera.

Además de la postura de los reguladores, otras voces han dado señales de alarma El premio Nobel de Economía, Paul Krugman, también criticó las criptomonedas y destacó su "inestabilidad" y señaló que "no es una reserva estable de valor". JPMorgan, por su parte, subrayó que en los últimos dos trimestres "los inversores institucionales parecen estar alejándose de las criptomonedas y volviendo al oro tradicional, revirtiendo la tendencia de los dos trimestres anteriores".