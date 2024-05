Sala cuna universal: Jara anticipa fin del tope de 20 trabajadores por empresa y cambio a financiamiento bipartito

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Esta tarde ingresarán al Congreso los cambios comprometidos al proyecto de sala cuna universal por parte del Gobierno, según lo confirmó este mediodía la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

La secretaria de Estado adelantó que lo central de las enmiendas es el fin del tope de 20 trabajadores por empresa para acceder al beneficio y un cambio en la forma de financiamiento.

Jara, quien hoy ofició de ministra vocera luego del comité político en remplazo de Camila Vallejo -quien está con licencia-, indicó que junto a los ministerios de Educación, de la Mujer, Hacienda y de Trabajo están coordinados para hacer ingreso de las indicaciones al proyecto de ley de "sala cuna para Chile", “que lo que busca es ampliar la posibilidad de cuidados de niños como de empleabilidad de las mujeres que tienen sobre sus hombros la carga del cuidad”.

Detalló que “hoy se va a proponer al Congreso eliminar el tope de 20 trabajadoras que obliga a las empresas para acceder a la sala cuna para sus trabajadoras. Por tanto, ahora la sala cuna sería para todos los trabajadores con un financiamiento bipartito tanto del Estado como del empleador. Y se incorporaría además a los padres. Esto es importante porque queremos que la maternidad y el cuidado sea compartido”.

Equidad salarial

La ministra también se refirió a un nuevo proyecto que trabaja el Ejecutivo y que será ingresado en las próximas semanas relativo a consagrar la equidad salarial entre hombres y mujeres.

La autoridad recordó que hoy en Chile a una mujer se le paga un 27% menos que a un hombre por la misma labor por el solo hecho de ser mujer y que esto se acrecienta con los años de estudio, porque “lo que nos indica la Casen es que mientras más se estudia, la diferencia de sueldo entre hombres y mujeres llega a ser cerca del 50%”.

Explicó que “lo que vamos a hacer es mejorar una iniciativa de igualdad de remuneración que ya se hizo en su momento en el primer gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, pero que no tuvo el resultado esperado” y lo que se busca es que las mujeres “sean remuneradas en función de sus méritos y no en función de su género”.

Agregó que el proyecto lo que toma son buenas prácticas de lo que se ha hecho en Europa, “donde las grandes empresas son llamadas a transparentar sus brechas de género y generar un plan de acción para el cierre de brecha”.

Se modificará la ley actual, estableciendo que siempre se debe iniciar un procedimiento de reclamo a través de la misma empresa, pero “abriendo la posibilidad de que la trabajadora, el empleador o la organización sindical puedan hacerlo directamente en la inspección o Dirección del Trabajo”.

Lo anterior, explicó Jara, porque “muchas veces se constituye en un desincentivo la necesidad de partir un proceso dentro de la misma empresa donde los afectados se desempeñan y es a quien se le discrimina en la remuneración”.