Juan Andrés Camus: "Las cosas no van a cambiar solo por lo que hagamos en Chile"

Bolsa & Monedas

El presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, Juan Andrés Camus valoró los anuncios hechos en Chile Day 2019 por parte del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y que busca convertir al país en un centro financiero regional.

En entrevista con DF, el máximo ejecutivo de la plaza bursátil indica que "el anuncio del Banco Central de generar una cámara de compensación en dólares, para que los instrumentos denominados en moneda extranjera también se puedan en pagar en dólares, es una gran noticia, porque va a ayudar que haya mucha más liquidez y va a facilitar la operación a los inversionistas extranjeros, porque les va a ahorrar una operación de cambio".

-También hubo anuncios de simplificación de trámites.

-De lo que anunció el ministro son también muy buenas noticias, porque son menores trámites para que haya más liquidez.

¿Hay alguna idea de los tiempos que requerirá la implementación? Anunció una ley corta, por ejemplo, y el ambiente en el Congreso no es el mejor.

-Creo que es un interés nacional de que Chile pueda transitar a ser una plataforma regional en el mercado financiero y es una forma de generar un crecimiento de una parte de la economía que no es tradicional.

-Algunas medidas están en la reforma tributaria. ¿Qué tan clave es resolver esta iniciativa legal?

-Es muy importante, porque una vez resuelta va a resolver una incertidumbre muy importante que está afectando a los inversionistas.

-¿Entonces, por lo que ve, es una incertidumbre sobre la reforma un factor que sí está frenando la inversión?

-Definitivamente.

-No ha sido un buen año para la bolsa, ahora tenemos los problemas en Argentina, serán suficiente las medidas anunciadas hoy, para contrarrestar el impacto de este tipo de factores?

-Ayudan. En realidad uno no puede esperar que haya un cambio en el mercado sólo por esto. Es un conjunto de cosas. Obviamente estamos viviendo una situación internacional de incertidumbre, por la guerra comercial. Entonces, no hay que perder la perspectiva. Las cosas no van a cambiar solo por lo que hagamos en Chile, pero sí nos ayuda porque obviamente el ámbito internacional nos afecta.