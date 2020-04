Peter Tuchman, el corredor más famoso de Wall Street y su cuarentena por tener coronavirus: “El virus es una bestia y ataca cada parte de tu cuerpo"

Bolsa & Monedas

En conversación con DF, el "Einstein de Wall Street”, espera que las acciones sigan a la baja. “La gente tendrá miedo y el mercado caerá”.

El nombre de Peter Tuchman quizá no le deba sonar, pero al ver una fotografía de él seguro que lo reconocerá. Este operador de piso es el hombre emblema de la Bolsa de Nueva York y favorito de los medios de comunicación –incluido este- ya que sus muy expresivas fotografías reflejan de buena manera el estado de ánimo de los inversionistas.

Pero el "Einstein de Wall Street", no pasa por el mejor momento de su vida. Recluido en su departamento en la Gran Manzana por haber contraído coronavirus, no puede ver a su esposa, la que está llevando un proceso de quimioterapia. Eso sí, lo anterior no quita la expresión "nada me haría más feliz" cuando desde Diario Financiero se le pregunta si puede hablar de los mercados.

- ¿Cómo está llevando el coronavirus?

- "He tenido este virus durante treinta y cinco días. Tengo muchos efectos secundarios y daños colaterales del virus que afecta mi sistema nervioso, que afecta el cerebro. Afecta diferentes partes del cuerpo, diferentes órganos. Entonces, el virus es una bestia y ataca cada parte de tu cuerpo. Así que tuve unos veinticinco días donde estaba muy, muy enfermo, con temperaturas muy altas. Y nunca fui al hospital. Tuve mucha suerte. Tuve un grupo de médicos que me atendieron desde la casa prácticamente. Lo más triste que no he podido ver por seis semanas a mi esposa y mi hija. Mi esposa fue detectada con cáncer este año.

- ¿Usted tuvo algún riesgo?

- El 6 de abril estaba mortalmente enfermo. Soy un tipo fuerte, alguien sano, por lo tanto, sentirse en riesgo y frágil no es un sentimiento agradable. Tuve miedo.



- Hablemos de mercados...

- ¡Vamos! No hay nada, no hay nada que me haga feliz.

- ¿Cómo ve todo lo que ha pasado con el coronavirus y sus efectos en los mercados?

- Creo que es importante tener en cuenta que para el 12 de febrero el mercado estaba en un récord en el Dow. El S&P y el Nasdaq también marcaron máximos y parecía que el mercado iba a continuar alto. Y que todo se ve muy bien en el mundo, todos los bancos estaban actuando bien y la economía estaba muy bien. El desempleo estaba en un nivel bajo. Y no vimos ningún viento en contra en el mundo en el mercado. Seis semanas después, el 23 de marzo, el mercado vendió 11.500 puntos. El Dow marcó 18.500 puntos, el S&P bajó un 30%, y nos acabamos de someter a la venta más rápida de la historia en Wall Street.

Millones de personas estuvieron expuestas al virus. Las aerolíneas dejaron de volar. Los cruceros están sentados en el muelle. Los cines están vacíos, los estadios deportivos de todo el mundo están cerrados. Así que, básicamente, todo en el mundo se detuvo, casi como una mala película. Sí claro. Sin embargo, con la realidad de las malas noticias que llegan, desde el 23 de marzo el mercado se ha recuperado al 60% con todas estas incógnitas, con todas estas malas noticias.

- ¿Por qué la recuperación?

- Porque a veces los mercados de valores y el comercio van de la mano con la realidad de la economía y, a veces, el comercio de los mercados de valores se desacuerdan con la realidad y hacen lo suyo, y creo que esta es una de las representaciones más sorprendentes en las que el mercado solo está haciendo lo que quiere hacer.

- ¿Qué se puede proyectar?

- Creo que la mejor respuesta a esa pregunta, hacia dónde va el mercado a partir de aquí, es a mucho descenso. Y creo que va a ser así. La gente tendrá miedo y el mercado caerá. Si a alguien se le ocurre un tratamiento para el coronavirus y desarrollamos la economía y las cosas comienzan a verse un poco, ok, entonces el mercado comerciará con la esperanza de recuperación. Pero, pasará mucho tiempo antes de que cualquiera de estas compañías vuelva a tener ganancias. Cruceros, cines, equipos deportivos, aerolíneas, entretenimiento además de Netflix, porque todos están en casa viendo películas. Pasará mucho tiempo, años antes de que tengamos alguna normalidad, antes de que estas personas tengan ganancias.

- ¿Y en el corto plazo?

Creo que durante los próximos seis meses, se verá movimientos de 1% a 3% todos los días. Algunos días estaremos todos con ánimo y algunos días estaremos deprimidos. Entonces es realmente un día a la vez. Es mi mejor predicción. Siempre le digo a la gente y lo he dicho durante dos años en el mercado, en el mundo de Donald Trump, que elige usar Twitter para difundir información que es muy sensible desde el punto de vista económico, si eres un comerciante, debes ser muy ágil.

- ¿Extraña Wall Street?

Demasiado. Hace un par de días he estado sentado aquí solo y no he visto mucha televisión porque es demasiado deprimente. Y he estado muy enfermo y miro el mercado todos los días. Y a pesar de que el mercado está abierto, la bolsa de valores está cerrada y mi negocio depende de estar en la bolsa de valores. Así que he estado fuera del negocio por seis semanas. Y para mí, si alguna vez me has seguido, sabes que el mercado de valores es mi vida. La bolsa de valores es donde me encantaría estar. Iba para allá todos los días. Amo a la gente, la acción y la adrenalina. Hace un par de días dije que necesito volver a conectarme al mercado y a los seres humanos y esas cosas. Entonces, comencé a hacer un montón de entrevistas.

Antes de ti, estaba hablando con dos canales de televisión de Vietnam y es bueno volver y hablar con la gente, hablar sobre los mercados. Esa es mi vida, y lo extraño como un loco. Así que espero que estemos abiertos en las próximas cuatro o seis semanas.