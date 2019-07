Cochilco baja perspectiva de precio del cobre

Commodities

La principal amenaza para los mercados globales ha puesto más pesimista a Cochilco. En el último informe de tendencias del mercado internacional del Cobre, del período abril-junio, la agencia rebajó su previsión para el precio promedio del metal para este año, desde US$ 3,05 a US$ 2,81 la libra. El target para el próximo año también fue recortado, de US$ 3,08 a US$ 2,90. Según el director de estudios de Cochilco, Jorge Cantallopts, esto se debe a la guerra comercial entre China y EEUU, que “elevó la aversión al riesgo de los inversionistas en commodities, quienes han ignorado los aspectos fundamentales que anticipan un déficit de cobre para este año”.