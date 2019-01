Revés para los bancos: TDLC resuelve mantener cuentas bancarias abiertas a operadores de criptomonedas

Divisas

La instancia consideró que sentencia de la Corte Suprema “no constituye un nuevo antecedente”.

Un nuevo capítulo se escribió en la batalla judicial que están librando los operadores de criptomonedas y la banca ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. La instancia resolvió mantener las cuentas bancarias abiertas para las plataformas de monedas digitales.

La decisión llegó luego que BancoEstado e Itaú pidieran al TDLC dejar sin efecto la apertura de las cuentas para los brokers de criptomonedas dado el fallo de la Corte Suprema el mes pasado, que validaba su cierre.

El TDLC señaló en su resolución que la sentencia del máximo tribunal del país "no constituye un nuevo antecedente que haga variar lo resuelto". No obstante, la decisión no fue unánime, pues la ministra Domper estuvo por levantar la medida precautoria.

Los próximos pasos del caso se estarían dando durante febrero, pues el TDLC dictaminó varias audiencias para escuchar a los testigos del caso, que incluyen a altos ejecutivos de la banca como importantes personeros del gobierno.

Algunos de los nombres que figuran para atestiguar está el ministro de Hacienda, Felipe Larraín; el ministro de Economía, José Ramón Valente; el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, Joaquín Cortez; el presidente de la Asociación de Bancos, Segismundo Schulin-Zeuthen, entre otros.