AFP compran US$ 1.300 millones en renta variable extranjera

Mercados en Acción

En abril, las Administradoras de Fondos de Pensiones fueron compradoras de renta variable extranjera por US$ 1.300 millones, según un reporte de HMC Capital.

Las gestoras aumentaron su exposición neta en este instrumento en el mercado asiático, con la adquisición US$ 656 millones. Al mismo tiempo, las AFP invirtieron US$ 584 millones en este tipo de vehículo en Latinoamérica, US$ 138 en Europa del Este, US$ 106 millones en Brasil y US$ 76 millones en el mercado estadounidense, la que significa la primera compra en en el gigante norteamericano desde noviembre del año pasado. Las AFP también se desprendieron de esta clase de activos en otros mercados. Vendieron US$ 100 millones en Japón y US$ 147 millones en Europa, lo mismo que en países denominados “emergentes”. Sumado a la renta fija internacional, el portafolio de las AFP totaliza en el exterior US$ 84.200 millones de inversión.