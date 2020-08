Gobierno baraja nombres de Bernardita Piedrabuena y Catherine Tornel para Consejo de la CMF

Mercados en Acción

La exCoordinadora de Mercado de Capitales del gobierno de Bachelet II y su sucesora en el cargo surgieron como candidatas. Desde el Senado también promueven el nombre de la exgerente general de BancoEstado, Jessica López.

Un as bajo la manga tiene el gobierno para enfrentar la difícil votación que se vislumbra en el Senado respecto de los nuevos comisionados para el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Desde que el Ejecutivo nominó a Beltrán de Ramón y Augusto Iglesias como sucesores de los comisionados (as) salientes Rosario Celedón y Christian Larraín, las críticas de diversos actores del mercado se han multiplicado debido a la ausencia de presencia femenina en el Consejo de la CMF.

De hecho, senadores de oposición ya anticiparon que votarán en contra de la propuesta del Ejecutivo, que necesita 4/7 de representantes, esto es, unos 24 miembros del Senado. Asimismo, organizaciones civiles como Chile Mujeres y la propia Asociación de Funcionarios de la CMF han pedido al gobierno que cambie su propuesta de candidatos antes de sufrir una derrota en el Congreso.

Aunque en la agenda del gobierno la elección de los comisionados de la CMF no es una prioridad legislativa, -dada la crisis económica de la pandemia-, el ministerio de Hacienda, cartera que se relaciona con el organismo regulador prefieren no sufrir una derrota a manos del Senado.

La baraja del Ejecutivo

Anticipándose al negativo escenario que le espera en el Senado, el gobierno baraja el nombre de dos mujeres para sondear con algunos senadores de oposición y así asegurarse una segura ratificación, tal como lo exige la Ley Nº21.000 que creó la CMF.

La candidata que corre con mayor ventaja es la actual gerente de riesgo corporativo del Banco Central y excoordinadora de Mercado de Capitales del gobierno de Bachelet II, Bernardita Piedrabuena.

De profesión ingeniero comercial con mención en Economía de la Universidad Católica, cuenta con un magíster en Ciencias de la Economía de la misma casa de estudios y es Ph.D en Economía de la Universidad de Chile.

Dentro de su curriculum destaca su paso por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) donde fue consultora de la Oficina de Evaluación y Supervisión y de la División de Mercado de Capital e Instituciones Financieras. Asimismo, fue asesora del Presidente Sebastián Piñera cuando éste era senador.

Cercana a la centroizquierda, Piedrabuena tiene redes políticas en la exNueva Mayoría.

La otra candidata es la actual Coordinadora de Mercado de Capitales, Catherine Tornel. Ingeniera comercial, posee un Máster en Finanzas con especialización en Inversiones y Finanzas Cuantitativas de London Business School.

Desde 2008 a 2018 se desempeñó como economista senior de la gerencia de Regulación e Infraestructura Financiera del Banco Central.

Anteriormente se desempeñó en distintas posiciones en BBVA Chile. Primero, como analista de inversiones de AFP Provida; luego en 2006 como encargada de nuevos proyectos financieros de Pensiones y Seguros de BBVA América Latina, y entre 2007 y 2008 como subgerente de inversiones BBVA Seguros de Vida. En su paso por el grupo español conoció al actual presidente de la CMF, Joaquín Cortez, quien ocupó diversos cargos en el grupo español.

Apoyo de los senadores

Quienes mostraron desde inicio su descontento con la lista propuesta por el Ejecutivo fueron los senadores de oposición, que al conocer que el gobierno no propuso mujeres para el Consejo de la CMF pidieron reconsiderar su decisión

La senadora de la DC, Carolina Goic, indica que "ambas candidatas son mujeres muy competentes y con destacadas trayectorias. Lo importante es que se considere en la propuesta al menos a una mujer, tal como he señalado anteriormente, a estas alturas no es aceptable no incorporar mujeres en un organismo tan relevante".

Su colega del PPD, Felipe Harboe, añade con "Bernardita tengo más afinidad ideológica, pero ambas son muy buenas profesionales".

No solo de la oposición son los parlamentarios que se mostraron contrarios a los nombres del Ejecutivo, sino que también desde el oficialismo.

"No sería una señal positiva dejar al Consejo sin representación femenina, pues en un área dominada históricamente por hombres, su participación entrega una visión e impronta de género necesaria. Ambas son mujeres calificadas y esperamos sean parte de la nueva conformación", señala la senadora de RN, Marcela Sabat.

López suma votos

Una tercera posibilidad que se sumó durante los últimos días es el nombre de la exgerente general y exvicepresidenta de BancoEstado, Jessica López, quien está siendo promovida por senadores de la oposición para el cargo.

Actualmente, es presidenta de la Asociación Nacional de Servicios Sanitarios (ANDESS) y directora suplente de Banco Itaú.

Quienes apoyan a López, destacan que a diferencia de las otras candidatas, sí tiene experiencia en la banca, uno de los principales sectores supervisados por la CMF.