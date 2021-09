Moneda Asset Management concreta fusión con gigante de Brasil que tomará el control de la AGF y corredora de bolsa

Mercados en Acción

De esta forma, la nueva entidad pasará a gestionar activos por US$ 25.900 millones.

El "rumor" era cierto. Moneda Asset Management informó este viernes que llegó a un acuerdo con el fondo brasilero Patria Investments para fusionar sus negocios de administración de activos en la región.

De esta forma, la nueva entidad pasará a gestionar activos por US$ 25.900 millones.

En el hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero se sostuvo que con la operación nacerá "un actor líder en el negocio de administración de fondos de terceros en la región".

El acuerdo considera que los actuales accionistas de Moneda, entre los que se cuentan a Pablo Echeverría y Fernando Tisné, pasarán a ser accionistas de Patria. Además, la brasilera tomará el control de la Administradora General de Fondos y la Corredora de Bolsa.

La plataforma integrada gestionará más de US$ 9,7 mil millones en Private Equity; US$ 5,5 mil millones en Crédito (de los cuales US$ 650 millones son con exposición a Crédito Privado); US$ 5,1 mil millones en Infraestructura; US$ 2 mil millones en Asesoría y Distribución; US$ 3,0 mil millones en PIPE y acciones listadas;y US$ 500 millones en inversiones inmobiliarias, las que en la mayoría de los casos han tenido retornos dentro del cuartil superior.

Se espera que la transacción se cierre a finales de 2021 dado que está sujeta a las aprobaciones regulatorias y otras condiciones habituales como es el paso por la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Hace unos días, cuando La Tercera dio a conocer las tratativas, desde le gestora enviaron un comunicado interno en el que aseguraban que "se trata de un rumor no confirmado, y tal como lo consigna la nota, ninguna de las partes se refirió al tema".

Reacciones al acuerdo

En un posterior comunicado tras el anuncio de la operación, el CEO de Patria, Alexandre Saigh, dijo que: "Nuestro equipo de líderes está muy entusiasmado con la unión de ambas compañías. Estamos avanzando rápidamente con la estrategia de expansión que presentamos durante nuestra oferta pública de acciones a principios de este año".

Por su parte, Pablo Echeverría, presidente de Moneda, sostuvo que: "Esta integración permitirá aprovechar la destacada trayectoria de Moneda y sus capacidades para liderar el desarrollo del crédito privado en América Latina con una experiencia local única, además de continuar desarrollando inversiones estratégicas en acciones públicas en la región".

Las operaciones en Chile

Patria no es un desconocido a nivel local, ya que es dueño de Aguas Pacífico SpA, titular del proyecto Aconcagua que busca construir una desalinizadora en Quintero, con una inversión de US$ 162 millones.

También es propietaria de la cadena de gimnasios O2 y es uno de los mayores accionistas de Bio Ritmo, controladora de Smartfit.

En julio adquirió NeoSecure, una empresa de ciberseguridad que opera en Chile, Argentina, Perú, Colombia y Brasil.