Encuentro de Corporate Venture reunirá a 7 fondos de inversión internacionales

InnovaSummit 2019, organizado por Innova360, se realizará el próximo 29 y 30 de agosto y participarán fondos de Argentina, Brasil y México.



Los próximos 29 y 30 de agosto se realizará en Centro Parque el InnovaSummit 2019, segunda versión del encuentro que busca impulsar el Corporate Venture y el Corporate Venture Capital en Chile, y que contará con más de 60 speakers de ocho países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, además de siete fondos de inversión internacional de Brasil, México y Argentina, entre otros.

La cita, organizada por Innova360 y que cuenta con el apoyo de Corfo, busca servir de puente y catalizador del Corporate Venturing y profundizar en el desarrollo del Corporate Venture Capital (CVC) en Chile, compartiendo prácticas y casos de éxito de la región y del mundo.

"El evento busca llevar a nuestro país a otro nivel en materia de innovación, con un gran énfasis en el desarrollo de Venture Capital Corporativo, al que asistirán importantes speakers internacionales y locales que se reunirán para conversar y compartir sobre sus experiencias desarrollando diferentes modelos de gestión de innovación en grandes empresas de Chile y el mundo", destaca Laura Chicurel, CEO de Innova360.

la CEO de Innova360 agregó que "todos los fondos tienen un enfoque a diferentes industrias y además han incorporado el trabajo y gestión de inversión con corporativos, de esta manera buscamos impulsar la co-inversión entre diferentes países de Latinoamérica".

Un ejemplo de ello es Bluebox Ventures de México, que a la fecha tiene más de 350 Startups aceleradas y más de 5000 vinculadas, las que provienen de más de 17 países. Este fondo ha invertido un capital aproximado de US$ 9,7 millones en emprendimientos.

En el segundo día, InnovaSummit contará con cinco salones de innovación por verticales: minetech, agtech, construtech, smartcities y finetech, y cada uno de ellos incorporará una mirada global de las últimas tendencias de los sectores en cuanto a inversión, digitalización e incorporación de nuevas tecnologías, sustentabilidad y una visión del futuro de la industria.

Sobre los fondos de inversión internacional

En Argentina, Kamay Ventures conformado por Coca Cola y Arcor, apoya proyectos enfocados en productos de consumo y que ha llegado a invertir hasta US$ 300.000 por proyecto.

The Yield Lab tiene oficinas en EEUU, Latinoamérica, Europa y Asia Pacífico. Su misión es revolucionar los sistemas agroalimentarios de manera sostenible, invirtiendo y acelerando empresas de alto impacto y en etapa temprana alrededor de todo el mundo. El fondo invierte un capital de hasta US$ 100.000, entrega mentorías personalizadas y permite acceso a la red global de The Yield Lab.

Agfunder es el fondo de capital de riesgo en AgTech más activo del mundo, cuya misión es invertir en tecnologías para transformar rápidamente el sistema alimentario y agrícola. Tiene un ecosistema global de más de 60.000 miembros y suscriptores, y bate el récord en capital de inversión, alcanzando US$ 17 mil billones en 2018.

Rabo Food and Agri Innovation Fund, de la compañía holandesa Rabobank, invierte capital inicial y de crecimiento temprano en empresas innovadoras en las cadenas de suministro de Food & Agri (F&A), en Europa occidental y EEUU.

Construtech Ventures de Brasil, es el primer Fondo de Inversión enfocado en el sector inmobiliario y de construcción. Busca startups que estén desarrollando soluciones tecnológicas para estas industrias.

HCS Capital Partners LLC, es Venture Capital con sede en Miami y Santiago, con operaciones en USA, Europa y América Latina. Este fondo invertir en compañías tecnológicas emergentes de América Latina y EEUU, ayudándoles a agudizar su estrategia, tomar decisiones y escalar rápidamente al resto de la región. En su cartera de inversión se encuentran finanzas, seguros y otros.

El evento, que espera convocar a más 500 participantes, contará con la presencia de organizaciones y multinacionales como BID, SOFOFA, Codelco, Collahuasi, Antofagasta Minerals, Bupa, Vale Brasil, Telefónica, Consorcio, Hortifrut, Walmart, Echeverría Izquierdo, Correos de Chile, Empresas Iansa, entre otras. InnovaSummit se realiza gracias al auspicio de Banco BCI, Anglo American, MASISA, Engie Factory, RaboFinance del Grupo Rabobank, Dupont, Wework y Cabify Empresas, entre otros partners y auspiciadores.