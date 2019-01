Las criptomonedas no desaparecerán, volverán a nacer

Tendencia

La primera compra con criptomonedas fue de tres pizzas, hoy en día su valor es mucho más alto, pero también está lejos de su punto más alto

Ante las importantes caídas en el valor de las criptomonedas el año pasado, que llevaron a su principal exponente, el Bitcoin, a perder 81% de su máxima cotización histórica, no es extraño pensar de manera negativa sobre su futuro. A pesar de ello, no sólo hay quien las defiende, sino que presenta argumentos para asegurar que en un futuro no muy lejano convivirán de forma importante con el dinero fiduciario.

En entrevista con El Economista, José Díaz Cuadra, vicepresidente y vocero de la Comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes del Colegio de Contadores Públicos, afirma que el error no está en confiar en los activos digitales, sino en darles un uso para el que no fueron creados.

"Los activos digitales o criptomonedas no fueron creados con objetivos de especulación. No sirven para eso. Para entenderlos debemos comprender su comportamiento. La idea original es la de ofrecer un medio de pago descentralizado, veloz y sin intermediarios. La primera compra con criptomonedas fue de tres pizzas, hoy en día su valor es mucho más alto, pero también está lejos de su punto más alto", explica.

