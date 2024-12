2024, un ejercicio económico desafiante

Cartas

Señor Director:

El año 2024 ha sido desafiante para la economía chilena. El dólar subió de $ 878 a $ 890, depreciando el peso en más del 11% y elevando los costos para familias y empresas. El PIB creció apenas 2,3% en el tercer trimestre, insuficiente para aliviar la desigualdad o el desempleo, y los 40.000 empleos públicos adicionales han presionado las finanzas, pues un mayor gasto fiscal sin crecimiento es insostenible.

Una moneda débil importa, pues encarece el precio de los alimentos, medicamentos, energía y otros bienes, golpeando a los segmentos más vulnerables. El próximo año, con un proceso eleccionario y las tensiones entre China y EEUU, Chile podría sufrir más si estalla una guerra comercial. La percepción de riesgo sobre estabilidad y gobernabilidad no debe ignorarse. Argentina y Venezuela muestran el peligro de políticas insostenibles. La estabilidad económica no es un lujo, sino la base del futuro. En este marco, se requieren decisiones valientes: fomentar la inversión, seguridad, educación e innovación, compromisos que trascienden lo económico, pues el crecimiento no es fin en sí mismo, sino medio para un país más justo y próspero.

Rodrigo Castillo

Director General de BeFX