Brecha digital: ¿insalvable?

Señor Director:

En relación con vuestra con la crónica sobre el avance de Chile en ciudades inteligentes, publicada ayer, quisiera consignar que el despliegue de 5G y la digitalización son avances relevantes, pero seguirán siendo insuficientes mientras la brecha digital persista. No basta con infraestructura: se requiere una estrategia decidida de alfabetización digital.

A mayor alfabetización, mayor productividad y también la posibilidad de reducir las brechas de género en las TIC, incorporando a más mujeres a un sector laboral del que muchas veces quedan excluidas.

Este desafío no puede recaer solo en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ni en el Ministerio de Economía o de Educación por separado. Se hace urgente una acción cohesionada entre ministerios y una visión común que garantice que ningún chileno ni chilena quede rezagado en la era digital.

Luciano Ahumada Fierro

Director Escuela de Informática y Telecomunicaciones UDP.