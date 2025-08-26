Cículo de inequidad

Señor Director:

Hoy, las mujeres viven la tragedia del desempleo: 451 mil están sin trabajo y la tasa llega a 10,1%. Con una densidad de cotizaciones promedio de 48,8%, las mujeres apenas registran 17,2 años de aportes efectivos sobre una vida laboral de 35 años. El resultado es inevitable: menos empleo formal hoy significa pensiones más bajas mañana. Si a esto se suma que ellas ocupan menos del 25% de los cargos ejecutivos y ganan en promedio un 15% menos que los hombres en esos puestos de liderazgo, el círculo de desigualdad no termina. Romperlo requiere políticas firmes que aseguren igualdad real en el acceso al trabajo, en todos los niveles y en las oportunidades de desarrollo.

Emilio Maldonado

Director de Factor Diverso