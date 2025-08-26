Click acá para ir directamente al contenido
Cartas

Cículo de inequidad

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 27 de agosto de 2025 a las 04:06 hrs.

Señor Director:

Hoy, las mujeres viven la tragedia del desempleo: 451 mil están sin trabajo y la tasa llega a 10,1%. Con una densidad de cotizaciones promedio de 48,8%, las mujeres apenas registran 17,2 años de aportes efectivos sobre una vida laboral de 35 años. El resultado es inevitable: menos empleo formal hoy significa pensiones más bajas mañana. Si a esto se suma que ellas ocupan menos del 25% de los cargos ejecutivos y ganan en promedio un 15% menos que los hombres en esos puestos de liderazgo, el círculo de desigualdad no termina. Romperlo requiere políticas firmes que aseguren igualdad real en el acceso al trabajo, en todos los niveles y en las oportunidades de desarrollo.

Emilio Maldonado

Director de Factor Diverso 

