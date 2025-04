Señor Director:

Kantar Ibope Media lanzó su nuevo sistema de medición hace pocos días y en una carta publicada en DF se indicaba que además de conocer mejor a la audiencia, esta data ayudaría a buscar formas de financiamiento más allá de la publicidad, incentivando mayor profesionalismo y calidad.

Este sistema es una buena noticia para canales y anunciantes, pero no es suficiente para mejorar la calidad y el profesionalismo. El sistema entrega datos sobre qué se ve, dónde y por quién, pero no explica las razones tras la crisis de la TV abierta.

En entorno competitivo que enfrenta la TV abierta, es crucial diferenciarse para ser la alternativa elegida. Según la última encuesta nacional de TV, un 80% está muy satisfecho con el streaming, versus solo un 35% con la TV abierta. No es la libertad de elección ni la ausencia de publicidad lo que diferencia al streaming de la TV abierta, sino la calidad de contenido y crear una marca valiosa alrededor de esto. Para competir, tener data de comportamiento no basta, sino que también es necesario entender lo que espera la audiencia y crear una propuesta de valor coherente con esto y con la misión de cada canal que satisfaga sus necesidades.

David Kimber C.

Profesor Investigador, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, U. Andes