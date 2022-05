Crisis hídrica: ¿períodos de racionamiento o de abastecimiento?

Cartas

Señora Directora:



En medio de la grave crisis hídrica que vive desde hace algunos años nuestro país, el Gobierno ha anunciado que no descarta un posible racionamiento de agua potable en algunas ciudades en el verano, lo cual es claramente una medida -si bien necesaria- no sólo parche y de corto plazo, sino que no se hace cargo de esta verdadera y estructural pandemia climática.

Lo que realmente es importante y prioritario es conocer hoy cuál es el plan del Gobierno en lo que a las futuras decenas de plantas desaladoras -privadas y también públicas- en diversas zonas del país se refiere, lo cual es crítico toda vez que sabemos que estos desarrollos pueden tomar hasta 8 años, desde su estudio inicial hasta su puesta en marcha, principalmente debido a los cada vez más complejos e inciertos estudios de impacto ambiental.

De no hacerlo con la debida preponderancia, en el mediano plazo no estaremos hablando de períodos de racionamiento, sino que de períodos de abastecimiento, por lo que es justo, urgente y necesario el impulso decidido del Estado en el tema hídrico antes de que nos lamentemos por haber hecho muy poco en este tan esencial ámbito para nuestras vidas.

Roberto Darrigrandi U.

Economista