Crisis tecnológica en el ISP

Señor Director:

Hace más de un mes, un ciberataque paralizó los sistemas del Instituto de Salud Pública (ISP) y, hasta hoy, el impacto sigue afectando a miles de trámites críticos. El retraso en registros sanitarios está frenando la entrada de nuevos medicamentos, limitando tratamientos y afectando el abastecimiento en hospitales y farmacias.

La industria comprende que enfrentar este incidente no es simple. Sin embargo, la ausencia de plazos claros y procedimientos definidos genera incertidumbre, lo que pone en riesgo la operación de las empresas y el acceso de pacientes a terapias oportunas.

És más que un problema administrativo, pues está en juego la seguridad sanitaria del país y la confianza de los chilenos en las instituciones que deben velar por su salud. La reconstrucción del ISP es urgente, pero también necesitamos un plan de contingencia que asegure el abastecimiento de medicamentos, aprobación de productos y protección de datos.

Hoy se requiere transparencia, información y coordinación. La ciudadanía necesita saber qué medidas se adoptan, cómo se restablecerá la normalidad y qué compromisos evitarán que esta crisis se repita. Esto debe transformarse en una oportunidad para fortalecer nuestra infraestructura tecnológica y garantizar que los procesos regulatorios, esenciales para la salud pública, sean más seguros, transparentes y resilientes.

Christian Rodríguez

Gerente General Laboratorio Sanderson