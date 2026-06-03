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Desafío laboral

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Publicado: Miércoles 3 de junio de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

La primera Cuenta Pública del Presidente Kast dedicó especial atención al mercado laboral, con un diagnóstico que pocos podrían cuestionar, respecto de una economía que necesita volver a crecer para generar más y mejores oportunidades de trabajo.

En ese contexto, el anuncio de la sala cuna universal es una señal relevante. Corregir una distorsión histórica que ha dificultado la contratación femenina es una herramienta concreta para ampliar la participación laboral y fortalecer el desarrollo económico.

Sin embargo, los derechos sociales no se agotan en el ámbito laboral. La sala cuna universal es tan importante como que las personas puedan caminar tranquilas. De poco sirve crear oportunidades si las familias viven con temor; y de poco sirve mejorar la seguridad si las personas no encuentran empleo ni perspectivas de crecimiento.

Por ello, es positivo que el debate público avance simultáneamente en materias de empleo, protección social y seguridad. El desafío es entender que estos objetivos no compiten entre sí, sino que se complementan.

Generar empleo no puede ser la única política pública de un país. Pero sí es una de las más importantes. Un Chile que vuelve a crecer, que crea trabajo formal y que entrega condiciones para que las personas vivan seguras y desarrollen sus proyectos de vida, es un Chile que avanza.

Pedro Matamala Souper

Socio en Provoste Matamala Abogados

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