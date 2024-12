Desarmonía en protección de datos

Cartas

Señor Director:

Recientemente, se promulgó la nueva regulación en materia de protección de datos. Esta normativa ordenará la privacidad de las personas naturales y su derecho a la autodeterminación informativa, ya que, pese a la vigencia de la actual Ley 19.628, esta se encuentra bastante desactualizada y no cumple adecuadamente con las necesidades de los ciudadanos en un mundo que está permanentemente conectado. Será interesante observar cómo convergerán la desarmonía legal, la sobrerregulación y la yuxtaposición de la legislación actual. Además, será crucial ver cómo se compatibilizará la competencia de las distintas autoridades en estas materias, asegurando coordinación y cohesión, y respetando el principio de non bis in ídem en relación con las futuras sanciones aplicadas a las empresas por un mismo hecho, debido a su múltiple regulación. ¿Se logrará esto mediante una instrucción de la futura Agencia de Datos Personales?

Daniela Marchant

Abogada asociada del área de Protección de Datos, Tecnología y Medios de SILVA abogados