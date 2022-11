Desinformación del ministro Montes

Cartas

Señora Directora:

En su reciente visita a Puerto Montt, el ministro de Vivienda participó en una ceremonia en el sector El Tepual, donde manifestó en su discurso algunas imprecisiones que me gustaría aclarar en este espacio:

La autoridad señala que la región de Los Lagos es la que tiene “más venta de parcelas de agrado”, afirmación que es falsa. Según los datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) la región que más parcelas tiene en Chile es la Araucanía, si el ministro tiene otros datos, es importante que los haga públicos y los comparta con la ciudadanía.

También menciona que si uno tiene una parcela “es para producción agrícola, por lo que para construir tiene que presentar una serie de solicitudes (…)”. Que el Gobierno de turno defina que se debe tener producción agrícola no corresponde, además no menciona que el inciso primero del artículo 55 de la LGUC señala que se puede construir la vivienda del propietario y sus trabajadores.

Invitamos al ministro a que se haga parte de la discusión que se lleva a cabo en el Congreso y no entorpecerla con decretos o circulares, atribuyéndose competencias que no le corresponden.

Tomás Prado

Presidente de Chile Rural AG