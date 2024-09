¿Desnotarización o más burocracia?

Cartas

Señor Director:

Hace unas semanas, fui al Servicio de Impuestos Internos para obtener la clave tributaria de una sociedad nueva. Desde el inicio, la experiencia fue frustrante y confusa, evidenciando un retroceso en el servicio y la seguridad.

En la atención, el funcionario me informó que, desde hace unas semanas y sin previo aviso, la gestión debía hacerse online. Presenté el poder notarial, pero no me permitían realizar la gestión en ese momento. Pedí el número de la circular que presuntamente regulaba esto, pero no pudieron proporcionármelo, solo mencionaron que era una instrucción “de arriba”. Pasé a otra ventanilla para ver si había alguna alternativa. Ahí, otra funcionaria explicó que la actual forma de proceder era mediante una llamada telefónica al representante legal, como indicaba la circular X. Observé la llamada, que duró menos de un minuto y fue muy poco segura.

Tras consultar con sus compañeros, la funcionaria admitió que no existía tal circular; es una directriz interna del SII para reducir costos a los ciudadanos, aunque aumentaba la inseguridad y la burocracia.

Finalmente, obtuve la clave tributaria, pero me pregunto: ¿realmente se está avanzando en la desnotarización de documentos? ¿O es simplemente una arbitrariedad de las autoridades actuales del SII que está haciendo que los trámites sean más engorrosos, menos seguros y burocráticos para los contribuyentes?

Javiera Rebolledo Arzola

Abogada Área Corporativa Ecija Otero