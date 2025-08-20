Click acá para ir directamente al contenido

Ganancias de SQM se desploman 59% en el segundo trimestre por el litio: precios tuvieron fuerte caída en mayo y junio
Ganancias de SQM se desploman 59% en el segundo trimestre por el litio: precios tuvieron fuerte caída en mayo y junio

Sin embargo, a nivel semestral, los resultados son más positivos: pasó de una pérdida de US$ 655,9 millones en la primera mitad de 2024 a una ganancia de US$ 226 millones a junio de 2025.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Miércoles 20 de agosto de 2025 a las 07:43 hrs.

