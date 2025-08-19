España, México y Uruguay se posicionan en el radar de los family offices chilenos

El estudio de abogados Ulloa & Cía, especialista en temas tributarios de inversionistas de altos patrimonios, está evaluando ingresar a esos mercados para acompañar a sus clientes.

La diversificación de los family offices chilenos no solo ha mejorado el rendimiento de sus activos y negocios, sino que también ha impulsado a sus asesores a explorar nuevas fronteras.

Uno de los actores posicionados en este segmento es el estudio de abogados Ulloa & Cía, especialistas en temas legales y tributarios. En 2020, abrió su primera oficina fuera de Chile, específicamente en Estados Unidos, en sociedad con un aliado local.

Un año más tarde, tres family offices nacionales invitaron a la firma a instalarse en Luxemburgo con oficina propia.

El interés de las empresas familiares por esos mercados, responde a su crecimiento económico y ventajas tributarias.

En conversación con DF, la directora de la firma en ese país, Urszula Cylwik, explicó que los inversionistas chilenos escogen Luxemburgo porque valoran la estabilidad, “saben que las normas rara vez cambian, lo que es diferente a Chile donde las regulaciones y las políticas pueden variar con frecuencia”.

El socio del estudio, Nicolás Ulloa, complementó que “la expansión se dio en un contexto en el que Chile fue creciendo y empezó a tener recursos más líquidos, por lo que la gente entendió que había que diversificar su negocio”.

Expansión a nuevos mercados

La presencia de estos grupos llevó al estudio de abogados a acompañarlos en los lugares donde concentran sus operaciones, especialmente en asesoría tributaria.

Si bien hoy tienen presencia en EEUU y en Luxemburgo, el apetito de Ulloa y Cía por nuevos mercados sigue creciendo.

“La idea es poder ir buscando aquellos mercados donde nuestros clientes hagan sus negocios, y tengan más necesidades para evaluar crear una oficina”, sostuvo Ulloa.

En esa línea, precisó que están estudiando entrar a España, México o Uruguay. “Hay una probabilidad de que acá a dos años entremos en uno de esos tres mercados”, manifestó el socio.

El subgerente de nuevos negocios, José Tomás Valdivieso, explicó que la elección de estos países responde a su crecimiento económico, mayores utilidades, además de ventajas tributarias. “No es que elijamos un país por ‘tincada’ nuestra, sino que seguimos el foco de las inversiones de nuestros clientes”, afirmó.

Valdivieso añadió que, mientras Luxemburgo suele concentrar patrimonios de gran tamaño, estos últimos tres destinos resultan atractivos para familias con una riqueza mediana.

Startups y filantropía

A pesar del interés por diversificar en el extranjero, Ulloa destacó que “los empresarios locales tienen una vocación muy fuerte por invertir en Chile”, y aunque mantienen parte de su patrimonio en el exterior, “estas inversiones son acotadas, ya que lo que más disfrutan es armar empresas en su país”, enfatiza.

En esa línea, la socia Adriana Zaidan identificó nuevas tendencias en el mercado local. Según detalló, el aumento de inversiones en startups “genera una necesidad de asesoría distinta y de un cumplimiento tributario contable diferente”.

Agregó que otro ámbito que ha ido cobrando fuerza es la filantropía, ya que “quieren generar impacto a través de la ayuda, para devolverle a la sociedad lo bien que les ha ido en el mundo empresarial”.

Además, otro servicio que incorporaron recientemente en las operaciones del estudio en Chile es la asesoría contable.