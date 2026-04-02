Deuda digital

Señor Director:

La digitalización del Estado avanza con rapidez, pero no con la misma equidad. Según la Subsecretaría de Telecomunicaciones, un 94,3% de los hogares en Chile cuenta con acceso a internet, lo que implica que cerca de un 5,7% aún permanece desconectado. Esta brecha, aunque minoritaria en cifras, afecta principalmente a los sectores más vulnerables y tensiona el principio de igualdad en el acceso a servicios públicos.

Más que celebrar los avances tecnológicos, cabe preguntarse a quiénes estamos dejando atrás. La modernización del Estado debe garantizar inclusión digital efectiva, evitando consolidar nuevas formas de exclusión bajo una lógica de eficiencia mal entendida.

Edith Jorquera

Directora Escuela Trabajo Social UNIACC