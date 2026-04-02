Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Deuda digital

Por: Equipo DF

Publicado: Lunes 6 de abril de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

La digitalización del Estado avanza con rapidez, pero no con la misma equidad. Según la Subsecretaría de Telecomunicaciones, un 94,3% de los hogares en Chile cuenta con acceso a internet, lo que implica que cerca de un 5,7% aún permanece desconectado. Esta brecha, aunque minoritaria en cifras, afecta principalmente a los sectores más vulnerables y tensiona el principio de igualdad en el acceso a servicios públicos.

Más que celebrar los avances tecnológicos, cabe preguntarse a quiénes estamos dejando atrás. La modernización del Estado debe garantizar inclusión digital efectiva, evitando consolidar nuevas formas de exclusión bajo una lógica de eficiencia mal entendida.

Edith Jorquera

Directora Escuela Trabajo Social UNIACC

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Señal DF

Rincón entra a la cancha y enfrenta sus primeras definiciones
2
Economía y Política

La receta de tres expertos para ayudar al Gobierno a recuperar su agenda y contener a sus parlamentarios
3
DF MAS

Un día en el legado verde de los Luksic: ciencia, insectos y árboles centenarios
4
DF MAS

El bosque de 9.000 bonsáis que se esconde en una casa de Las Condes
5
Empresas

MOP evalúa alternativas para rebajar tarifas de pórticos de peaje y contener movimientos contra cobros del TAG
6
DF LAB

Desde Temuco Araucaria Venture levanta su primer fondo de inversión para startups tecnológicas
7
Empresas

Grupo Everest adquiere red de centros dentales ligada a Carlos Kubick y llega a 50 clínicas en el país
8
Empresas

Tribunal Ambiental ordena arresto de representantes de Inversiones Lampa por incumplir medidas en humedal Puente Negro
VER MÁS
VER MÁS