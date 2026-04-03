Enrique Ostalé comienza a redefinir su futuro y entra como socio al multifamily Grey Capital
Hoy, ya fuera de Falabella y sin un próximo desafío ejecutivo definido, Ostalé comienza a perfilar su siguiente etapa profesional, manteniendo presencia en el mercado financiero.
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Hace tres años, Enrique Ostalé asumió el desafío de presidir el directorio de Falabella en medio de una profunda crisis que había deteriorado su posición financiera. Su llegada marcó un punto de inflexión para la compañía, que enfrentaba presiones tanto operativas como de mercado.
Hace poco más de dos semanas, el ejecutivo dejó la firma, luego de no ser considerado en la reciente renovación del directorio, poniendo fin a su etapa en el holding tras tres años al mando de la mesa. En este período, el ejecutivo no solo logró encauzar a la compañía hacia resultados históricos, sino que también se convirtió en el primer presidente del directorio ajeno a las familias controladoras del grupo.
Hoy, ya fuera de Falabella y sin un próximo desafío ejecutivo definido, Ostalé comienza a perfilar su siguiente etapa profesional, manteniendo presencia en el mercado financiero como socio del multifamily Grey Capital. Su participación en la firma, fundada por Catherine Ruz, fue revelada recientemente en un podcast junto a la propia empresaria, instancia en la que abordaron el modelo de negocios de la compañía. Grey Capital ha apostado por un esquema de franquicias corporativas, a través del cual presta servicios de asesoría y programas de educación financiera a empresas como Walmart, FEMSA, PwC, Mercado Libre y otros.
“Esto es una oportunidad para poder apoyar a las empresas en un tema que es súper relevante para sus ejecutivos, pero también hay material que ayuda a impulsar justamente la salud financiera en toda la empresa”, aseguró Ostalé.Recientemente, Grey Capital también dio un paso relevante al convertirse en el primer multifamily autorizado para funcionar como enrutador de órdenes de acciones ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).Cerrando la conversación, Ostalé se refirió a su paso por el retailer:
Asimismo Ostalé recientemente se sumó al directorio de Empresas Agrosuper, donde fue elegido vicepresidente del directorio de la sociedad matriz ligada a la familia Vial, clan que anunció una reorganización y simplificación societaria.
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