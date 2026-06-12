Fiebre mundialera agota los sobres de Coca-Cola

La pasión por el Mundial de la FIFA 2026 ya está dejando cifras inéditas en Chile. La promoción que une a Coca-Cola Zero Azúcar con Panini superó todas las expectativas y provocó el agotamiento total de los sobres coleccionables disponibles en el país, luego de que se canjearan cerca de un millón de sobres en pocas semanas.

El fenómeno obligó a la compañía a activar un plan extraordinario de reposición para responder a la alta demanda de los fanáticos que buscan completar el álbum oficial del torneo. Según informó la empresa, el stock de sobres volverá a estar disponible durante la primera semana de julio en los puntos adheridos a la promoción.

Para abastecer nuevamente el mercado chileno, Coca-Cola está recurriendo también a unidades provenientes desde Bolivia, en una muestra del éxito que ha tenido la iniciativa. El quiebre de stock afectó únicamente a los sobres coleccionables y no a las bebidas Coca-Cola Zero Azúcar, cuya disponibilidad se mantuvo con normalidad. El episodio refleja cómo el Mundial ya está impulsando resultados récord para las marcas asociadas al evento.