El fin de la era Panini en el Mundial: la FIFA anunció el término de contrato para fabricar los álbumes tras 60 años de alianza
La próxima cita planetaria -a realizarse en 2031- será la última participación de la editorial italiana. Desde entonces, la estadounidense Topps producirá los nuevos productos.
Noticias destacadas
El fin de una era para los coleccionistas de láminas mundialistas. La FIFA comunicó este jueves la nueva alianza con la empresa Fanatics para la elaboración del álbum y láminas del próximo Mundial 2031, terminando así una histórica alianza con Panini, que elaboraba estos productos desde el Mundial de México en 1970.
Los artículos de la empresa italiana eran tarjetas intercambiables, juegos de carta, parches de camisetas y estampas, y el tan ansiado álbum coleccionable de cada cita planetaria.
El ente rector del fútbol mundial acordó un trato para la licencia exclusiva a largo plazo con la empresa estadounidense Fanatics -a través de Topps- para la producción de cromos, figuritas y cartas coleccionables oficiales para la Copa del Mundo y otros torneos de la federación a partir de 2031.
“La FIFA y Fanatics acaban de ampliar su ya fructífero y diversificado marco de colaboración comercial al firmar un exclusivo acuerdo de concesión de licencias a largo plazo -surtirá pleno efecto en 2031- para coleccionables tanto físicos como digitales, incluidos juegos de cartas y cromos”, destacó el organismo liderado por Gianni Infantino.
El fin de la hegemonía de Panini marca un hito para el mercado global de coleccionismo deportivo. La empresa italiana, en el ciclo comprendido entre la Copa Mundial de Qatar 2022 y la prevista en 2030, proyectaba ingresos cada vez mayores: reconoció ventas netas cercanas a US$ 720 millones con los productos de Qatar, estimó US$ 1.480 millones para el mundial de este año y US$ 1.500 millones para el siguiente Mundial.
Mientras que Fanatics prevé superar los US$ 4.000 millones en ingresos por coleccionables solamente en 2026, quienes ya cuentan derechos exclusivos en otros deportes como la NBA , NFL, Premier League, Fórmula 1.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
La gira tech del canciller Pérez Mackenna y de la ministra Lincolao: reuniones en Silicon Valley con Nvidia, Google y Apple
En el marco del programa Choose Chile, los secretarios de Estado se reunieron con grandes empresas tecnológicas para promover la inversión y la formación de capital humano en el país.
Clínica Costanera de Valdivia invierte US$ 15 millones en infraestructura para fortalecer sus prestaciones de tratamiento y cuidado oncológico
La apertura de esta nueva área está proyectada para enero de 2027 y busca entregar atención especializada integral para pacientes que hoy deben recurrir a Santiago por cuidados médicos.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete