El fin de la era Panini en el Mundial: la FIFA anunció el término de contrato para fabricar los álbumes tras 60 años de alianza

La próxima cita planetaria -a realizarse en 2031- será la última participación de la editorial italiana. Desde entonces, la estadounidense Topps producirá los nuevos productos.

El fin de una era para los coleccionistas de láminas mundialistas. La FIFA comunicó este jueves la nueva alianza con la empresa Fanatics para la elaboración del álbum y láminas del próximo Mundial 2031, terminando así una histórica alianza con Panini, que elaboraba estos productos desde el Mundial de México en 1970.

Los artículos de la empresa italiana eran tarjetas intercambiables, juegos de carta, parches de camisetas y estampas, y el tan ansiado álbum coleccionable de cada cita planetaria.

El ente rector del fútbol mundial acordó un trato para la licencia exclusiva a largo plazo con la empresa estadounidense Fanatics -a través de Topps- para la producción de cromos, figuritas y cartas coleccionables oficiales para la Copa del Mundo y otros torneos de la federación a partir de 2031.

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“La FIFA y Fanatics acaban de ampliar su ya fructífero y diversificado marco de colaboración comercial al firmar un exclusivo acuerdo de concesión de licencias a largo plazo -surtirá pleno efecto en 2031- para coleccionables tanto físicos como digitales, incluidos juegos de cartas y cromos”, destacó el organismo liderado por Gianni Infantino.

El fin de la hegemonía de Panini marca un hito para el mercado global de coleccionismo deportivo. La empresa italiana, en el ciclo comprendido entre la Copa Mundial de Qatar 2022 y la prevista en 2030, proyectaba ingresos cada vez mayores: reconoció ventas netas cercanas a US$ 720 millones con los productos de Qatar, estimó US$ 1.480 millones para el mundial de este año y US$ 1.500 millones para el siguiente Mundial.

Mientras que Fanatics prevé superar los US$ 4.000 millones en ingresos por coleccionables solamente en 2026, quienes ya cuentan derechos exclusivos en otros deportes como la NBA , NFL, Premier League, Fórmula 1.