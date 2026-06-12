Acciona y china CATL suman fuerzas para nuevo proyecto de sistema de baterías
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La carrera por el almacenamiento de energía sigue acelerándose en Chile. Acciona Energía anunció la firma de un nuevo contrato con el fabricante chino CATL para incorporar un sistema de baterías de 1 GWh al parque fotovoltaico El Romero Solar, ubicado en el desierto de Atacama.
Con ello, la compañía sumará un segundo proyecto de gran escala en el país y elevará a 2 GWh su capacidad de almacenamiento en desarrollo. El nuevo sistema se agrega al proyecto BESS de 1 GWh que Acciona ya construye en el complejo solar Malgarida, anunciado a comienzos de este año.
Según el director general de Acciona Energía para Sudamérica, Jaime Toledo, estos sistemas permitirán reducir los costos asociados a los servicios complementarios que requiere el sistema eléctrico para operar de manera segura y confiable. Además, destacó que la incorporación de tecnologías como el “grid forming” contribuirá a hacer más competitiva la energía renovable y avanzar hacia una matriz energética más limpia y económica.
El acuerdo también refuerza la relación entre Acciona y CATL en Chile. La Head de CATL Chile, Sabrina Xia, destacó a la energética como un socio estratégico para los planes de crecimiento de la compañía en el país, señalando que ambas empresas comparten una visión de desarrollo sostenible de largo plazo.
El proyecto de almacenamiento que se integrará en El Romero Solar contempla la instalación de baterías Tener Stack, una solución que, según el fabricante, reduce en torno a un 30% los costos de construcción al requerir menor superficie y menos equipos auxiliares para su montaje.
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