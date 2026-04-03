Venta del edificio Telefónica al Estado de Chile está detenida
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En diciembre del año pasado, Señal DF publicaba que “El edificio de Telefónica ya tiene un interesado: el Estado de Chile”.
La empresa pública Desarrollo País realizó una oferta por el inmueble. De concretarse la compra, arrendaría las oficinas a servicios públicos y a la misma compañía de telecomunicaciones mientras esta permanezca en el país.
Sin embargo, hoy el tema está detenido. Fuentes cercanas a la operación señalan que con el cambio de gobierno todo se detuvo, poniendo en duda incluso que la operación se realice, sobre todo en un ambiente de estrechez fiscal y donde se le ha pedido a las reparticiones del gobierno ajustar sus presupuestos.
En diciembre el proceso de venta estaba bastante avanzado. La empresa estatal Desarrollo País ya había hecho una oferta formal por el edificio.
Telefónica Chile reactivó el proceso de venta de su edificio corporativo en julio, luego de que quedara pausado tras el estallido de octubre de 2019, cuando el sector de Plaza Italia -donde se emplaza la torre- se transformara en el epicentro de las manifestaciones. Luego vino la pandemia y la venta continuó postergada a la espera de un mejor momento.
La empresa está siendo asesorada en la comercialización por CBRE y GPS Property.
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