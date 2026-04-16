Dudas con la jornada de 30 horas

Señor Director:

La reducción gradual de la jornada laboral contemplada en la Ley 21.561 ha traído consigo una pregunta que, hasta hoy, la Dirección del Trabajo no ha respondido: ¿qué ocurre con los trabajadores contratados por 30 horas semanales?

La jornada parcial de 30 horas no se reduce, eso está claro. Sin embargo, al bajar el máximo legal de 45 a 44 horas —y próximamente a 42 y 40—, el cálculo proporcional del sueldo mínimo cambia en favor del trabajador. En términos simples: las mismas 30 horas ahora representan un porcentaje mayor de la jornada completa, lo que eleva el piso remuneratorio mínimo.

El problema es que la DT no lo ha dicho formalmente, ni para la baja de 45 a 44 horas de hace dos años, ni ahora estando ad portas de una nueva rebaja de dos horas. No existe un dictamen vigente que precise cómo aplicar esta nueva proporción. La doctrina institucional sigue usando una fórmula desactualizada y nadie se ha pronunciado oficialmente.

Mientras ese silencio persista, empleadores y trabajadores se mantienen en la incertidumbre. Se trata de un vacío interpretativo concreto, con consecuencias económicas reales. Si implica un costo mayor para los empleadores, éstos tienen derecho a saberlo con antelación, por lo que se hace necesaria una respuesta institucional urgente.

María Paz Pinochet

Socia Asuntos Laborales Pinochet & Rodríguez Abogados