El costo ocultode los PMGD

Señor Director:

El debate sobre los errores en las cuentas eléctricas no debe ocultar un problema mayor: las distorsiones del régimen PMGD, cuyo precio estabilizado del DS N°88/2020 ha generado sobrecostos superiores a US$ 300 millones anuales, pagados por los demás generadores y, finalmente, por las familias chilenas.

Este esquema, desconectado de las condiciones reales del mercado, ha impulsado una expansión desordenada en zonas saturadas, con vertimientos crecientes, mayores costos operacionales y riesgos para la estabilidad de la red. Además, distorsiona la competencia entre las propias energías renovables, al permitir que algunos actores no internalicen los costos que otros sí enfrentan.

La modificación al DS N°125/2017, que establece prorratas de vertimiento equitativas, es clave para restaurar la igualdad de condiciones y evitar que los subsidios cruzados se trasladen a las tarifas de 2027, agravando la crisis del sector.

Rafael Loyola Domínguez

Director Ejecutivo AGR A.G.