Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

El empleador como policía y juez

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 27 de agosto de 2025 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

A un año de la entrada en vigor de la Ley Karin, la Dirección del Trabajo (DT) sufre una congestión significativa de denuncias por acoso laboral que invita a revisar la opción de que las empresas conduzcan internamente las investigaciones, tal como lo permite la ley. Se trata de una opción que se ve entorpecida por trabas que la propia legislación, la DT e incluso el juez laboral, imponen a los empleadores que investigan, exigiéndoles actuar como pequeños policías o jueces.

Entre laos principales escollos está la falta de precisión sobre a quién corresponde qué en la labor de prevención e investigación -dificultad que se plantea particularmente en el régimen de subcontratación, por ejemplo, con las medidas de resguardo- y la pérdida de autonomía del empleador para evaluar la gravedad de la conducta a efecto de determinar la sanción.

Sin duda, la Ley Karin es un avance, pero también plantea tensiones. Una esencial es delimitar en qué casos cabe dejarle al empleador  espacio de autonomía -atendiendo a criterios de razonabilidad, diálogo y proporcionalida- para que la justicia llegue con la celeridad necesaria y en plazos que hoy no se cumplen.

Lucía Debesa Arregui

Académica investigadora en Derecho Laboral Universidad Finis Terrae

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Cencosud en Argentina: los dos malls bajo la lupa de la autoridad que generan tensión con la firma chilena
2
Economía y Política

Otro frente de debate laboral: Bravo apunta a “cuestionable” uso de datos administrativos para medir informalidad
3
Mercados

El correo del exejecutivo de LarrainVial que advirtió los riesgos en Fondo Estructurado I, tras estallar caso Audios
4
Empresas

Pérdidas de Iansa se profundizan al primer semestre debido a la caída de los precios internacionales
5
Economía y Política

FMI reafirma acuerdo de línea de crédito con Chile, pero advierte sobre impacto en el país de la desaceleración global
6
Empresas

Dueños de terrenos “en toma” pagan al menos $ 1.544 millones al año en contribuciones en solo tres regiones del país
7
Empresas

Escondida entrega por primera vez a trabajadores bono de producción mensual sobre $ 1 millón
8
Empresas

Empresas Hites ficha a exejecutivos de Coca-Cola México y H&M para potenciar su crecimiento
VER MÁS
VER MÁS