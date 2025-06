El KPI de las nuevas generaciones

Señor Director:

Las nuevas generaciones no buscan únicamente un salario. Aspiran a desafíos que les permitan desarrollar sus talentos y contribuir a la sociedad. Prefieren trabajar por objetivos, no por horas frente a un escritorio. Valoran la flexibilidad para equilibrar su vida laboral, familiar y personal. Y, por supuesto, no están dispuestas a sacrificarse para que sus impuestos sean malgastados. Comprometerlas, en consecuencia, es una responsabilidad compartida entre el sector público y el privado. Y la felicidad en el trabajo es, para ellas, el KPI más importante.

Carlos Pérez-Cotapos U.

Ingeniero Comercial