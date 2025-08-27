Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

El precio de no escuchar

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 28 de agosto de 2025 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

Los trabajadores, especialmente las nuevas generaciones, valoran el desarrollo, el propósito y un liderazgo humano en entornos que resguarden su bienestar. Cuando estos elementos no están presentes, optan por dejar la organización.

Hoy, muchas organizaciones no están escuchando lo que sus colaboradores necesitan, y eso tiene un costo. La fuga de talentos no solo implica pérdidas económicas -gastos de reclutamiento, capacitación, baja productividad-, sino también un alto costo humano y cultural. Se pierde conocimiento acumulado, cohesión de equipo y energía organizacional.

El desafío de retener talento en las organizaciones trasciende la entrega de incentivos económicos o beneficios superficiales. No se resuelve con bonos, mesas de ping-pong o días de frutas. Requiere una transformación profunda, especialmente en un contexto donde los talentos buscan desarrollo, propósito, liderazgo humano y un entorno que les permita crecer sin renunciar a su bienestar.

Beatriz Herrera

Directora de carreras de Gestión de Personas Duoc UC, sede Padre Alonso de Ovalle

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Cinco isapres elevarán los precios base de sus planes hasta en un 3,7% a partir de septiembre
2
Empresas

Cruzados reduce drásticamente sus pérdidas gracias al aumento en las ventas de abonos, publicidad y auspicios
3
Empresas

Corte Suprema rechaza recurso de empresa dueña de “edificio fantasma” en Estación Central y valida actuar del municipio en el proceso
4
Empresas

Utilidades de Moller & Pérez-Cotapos caen 94,5% en el primer semestre, pero sigue reduciendo su deuda financiera
5
Economía y Política

FMI reafirma acuerdo de línea de crédito con Chile, pero advierte sobre impacto en el país de la desaceleración global
6
Mercados

Fintech demanda por US$ 17,8 millones a extrabajadores de la firma por competencia desleal
7
Mercados

Tribunal condena a Gabriel Ruiz-Tagle por uso de información privilegiada en venta de acciones de Blanco y Negro
8
Empresas

Cencosud en Argentina: los dos malls bajo la lupa de la autoridad que generan tensión con la firma chilena
VER MÁS
VER MÁS