Cartas

Señor Director:

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca probablemente marque el regreso de otro viejo paria de la política económica: el proteccionismo. La teoría económica es clara acerca de los beneficios que trae el libre comercio, pero este no ha cumplido las expectativas. Sin inferir causalidad, en el mundo globalizado crecemos poco, la desigualdad aumenta, las grandes empresas parecieran tener control sin freno y la soberanía de las naciones está en riesgo. El libre comercio no se ha transformado en el consenso que el “fin de la historia” prometía. Este escepticismo no es un invento de Trump. Tanto Joe Biden como la UE han implementado políticas proteccionistas contra China. Incluso, Dani Rodrik, profesor de Harvard y experto mundial en comercio internacional, parece resignado a esta nueva realidad.

El proteccionismo está de moda. Chile, que se ha caracterizado por su apego a la ortodoxia del libre comercio, debe mirar seriamente la nueva realidad mundial y cuestionar si su visión del libre comercio, que ha sido consenso en los últimos 40 años, sigue siendo actual.

Juan Cristóbal Nagel

ESE Business School