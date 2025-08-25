Emprendedores al límite

Señor Director:

Este 2025 ha sido, para muchos emprendedores y pequeñas empresas, una verdadera pesadilla. Este año -solo este año- han debido: reestructurar turnos, contratos y equipos por la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales; iniciar el aporte adicional en pensiones, producto de la reforma previsional, en plena desaceleración económica; esperar durante meses la aprobación de permisos burocráticos para proyectos urgentes; y rediseñar protocolos internos por la entrada en vigencia de la Ley Karin, todo esto mientras continúan invirtiendo en un entorno de tasas de interés sumamente elevadas, e instalan cámaras y contratan guardias, porque la seguridad ciudadana se ha convertido en su principal preocupación.

Es urgente que las autoridades reconozcan esta realidad y trabajen en conjunto con el sector privado para aliviar las cargas, simplificar procesos y fomentar un entorno más propicio para el emprendimiento. No podemos seguir exigiendo resiliencia sin ofrecer condiciones mínimas de estabilidad.

Carlos Pérez-Cotapos U.

Ingeniero Comercial