Emprendedores al límite

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 26 de agosto de 2025 a las 04:07 hrs.

Señor Director:

Este 2025 ha sido, para muchos emprendedores y pequeñas empresas, una verdadera pesadilla. Este año -solo este año- han debido: reestructurar turnos, contratos y equipos por la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales; iniciar el aporte adicional en pensiones, producto de la reforma previsional, en plena desaceleración económica; esperar durante meses la aprobación de permisos burocráticos para proyectos urgentes; y rediseñar protocolos internos por la entrada en vigencia de la Ley Karin, todo esto mientras continúan invirtiendo en un entorno de tasas de interés sumamente elevadas, e instalan cámaras y contratan guardias, porque la seguridad ciudadana se ha convertido en su principal preocupación.

Es urgente que las autoridades reconozcan esta realidad y trabajen en conjunto con el sector privado para aliviar las cargas, simplificar procesos y fomentar un entorno más propicio para el emprendimiento. No podemos seguir exigiendo resiliencia sin ofrecer condiciones mínimas de estabilidad.

Carlos Pérez-Cotapos U.

Ingeniero Comercial

