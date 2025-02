Entrevista a Ministro de Agricultura

Señor Director:

El día de ayer apareció una entrevista en este medio al ministro de Agricultura, en relación con los incendios forestales y la ley que actualmente está en discusión en el Senado. Lo primero que hay que decir es que dicho proyecto de ley no regula la prevención de la ocurrencia de incendios. Los técnicos diferenciamos entre riesgo (de ocurrencia) y peligro (de propagación). Por ejemplo, muchos niños jugando con fósforos en un lugar con muy pocos elementos que se prendan sería de alto riesgo y bajo peligro, en cambio, muchos fardos de pasto seco en un lugar en que no pasa nadie, sería de muy bajo riesgo, pero alto peligro. En esta ley no hay nada para evitar la ocurrencia de incendios (riesgo), ni siquiera un patrullaje preventivo obligatorio en alerta meteorológica de instituciones como policías con drones, bomberos, Conaf, municipios, etc.

Este proyecto se concentra en bajar el peligro de propagación a través de obligar a particulares (justo aquellos que sufren los incendios), bajo multas, a mantener limpios terrenos de su propiedad y cortar vegetación. ¿Y los que no tienen dinero para hacerlo? ¿Multas que no podrán pagar, o sea cárcel? ¿Y los muchísimos terrenos que son sucesiones y no tienen su propiedad regularizada? ¿Y las municipalidades en los terrenos en que la ciudad se expandió hacia la ruralidad, no harán ningún apoyo económico? El Estado quiere todo limpio a costo particular.

Tampoco este proyecto de ley aborda más recursos para la determinación de las causas de incendios, ni apoya a los pequeños propietarios para que después de un incendio se puedan poner de pie.

Estas observaciones han sido transmitidas en diversas oportunidades tanto a la autoridad como a los senadores que deben votar el proyecto. En este sentido, nos parece inaceptable la liviandad y falta de respeto con que el ministro trata a la sociedad civil, tildando nuestras observaciones como “lloriqueos de más”. Es impropio de una autoridad referirse así a los incumbentes y demuestra que el ministro posee una escasa empatía para acoger mejoras al proyecto y un desprecio tanto al Colegio de Ingenieros Forestales como a otros gremios afines, que tienen más de medio siglo de experiencia.

Simón Berti S.

Presidente Nacional Colegio de Ingenieros Forestales de Chile