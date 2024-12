Estimación de la evasión tributaria a la deriva

Cartas

Señor Director:

Tras un año de la publicación del cuestionado informe de brechas de cumplimiento tributario, que amparaba las cifras de evasión del pacto fiscal, el SII decidió seguir un camino propio. La acción de corregir el rumbo es valorable; sin embargo, da cuenta de que las cifras del informe Jorrat no convencieron a Javier Etcheberry y que, por tanto, aún se está a la deriva en los números oficiales.

El informe de estimación de la evasión es clave para definir el plan de gestión de cumplimiento tributario 2025, que debe presentar el SII en enero. No obstante, todo indica que se hará sin el informe concluido, depurado y desagregado, lo que resta efectividad y no permite contar con metas mensurables en el combate a la evasión.

En mayo de 2025 se debe, además, instalar el comité técnico que asesora al SII en gestión de la evasión, lo que se debilita sin un informe confiable y desagregado que dé cuenta sobre dónde se aloja el fenómeno, en cuyo combate se busca recaudar el equivalente a 1,5% del PIB con a ley de cumplimiento.

Es grave que el informe corregido no esté en diciembre como se prometió. A la fecha, no tenemos claridad sobre las cifras, después de que se anunciara con bombos y platillos que la evasión del impuesto de renta en las empresas llegaba a 50%. No es menor que las cifras cuestionadas fundamentaron la ley de cumplimiento aprobada en el Congreso y que hoy, a días de comenzar un nuevo año, estemos aún en la nebulosa.

Juan Alberto Pizarro

Presidente Comisión Tributaria, Colegio de Contadores de Chile